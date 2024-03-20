«Газпромнефть-СМ» обеспечивает промышленные предприятия эффективными техническими сервисами

«Газпромнефть – смазочные материалы» запустила уникальный эксперт-центр диагностики промышленного оборудования на базе лаборатории масел и нефтехимии Омского завода смазочных материалов.

Современное оснащение, цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют осуществлять комплексное сопровождение как собственного производства, так и других промышленных предприятий региона. Сеть центров компании сегодня насчитывает более 30 филиалов по всей стране.

Научно-техническая площадка оснащена мобильным диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить анализ масла в любых локациях и условиях без остановки рабочего процесса. Искусственный интеллект сканирует пробу по 24 параметрам, обработка информации занимает не более получаса. Цифровой комплекс обеспечивает высокоточный прогноз состояния оборудования и транспорта, узлов и механизмов на технологических объектах по пробам масла, на основе чего формируется программа дальнейшей эксплуатации.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Развитие сети эксперт-центров "Газпромнефть-СМ" позволяет обеспечить высококачественной экспертизой предприятия в разных регионах страны, занятые практически во всех отраслях экономики. Мы не только поставляем на отечественный рынок современные смазочные материалы, но и осуществляем последующую поддержку производств на эксплуатационных этапах. Комплексный подход помогает формировать наилучшие условия для бесперебойной работы техники. Востребованность наших технологических решений открывает перспективы для создания новых площадок профессиональной диагностики масел и оборудования».

Ранее было принято решение о создании центра профессиональной диагностики на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) для проведения эксплуатационных испытаний смазочных материалов и совершенствования действующих методов диагностики. Будущий эксперт-центр впервые объединит возможности фундаментальной науки и прикладных исследований специалистов «Газпромнефть-СМ». Проект позволит одновременно обеспечить профессиональной экспертизой предприятия дорожной и строительной отраслей и расширить спектр научно-исследовательских работ студентов в сфере изучения эффективного применения смазочных материалов.