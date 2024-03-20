Эксперт рассказал, как с помощью страховщика определить, стоит ли покупать конкретный автомобиль

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У пригнанного из КНР авто могут возникнуть сложности с обслуживанием и гарантией

Китайские автомобили становятся все более популярными среди российских автолюбителей. Покупают машины как в дилерских центрах, так и у перегонщиков из-за границы.

Покупка машин у перегонщиков из Китая имеет свои плюсы и минусы, рассказал Дмитрий Усанов из СК «Росгосстрах».

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Плюсом является возможность сэкономить примерно 20% по сравнению с ценой в дилерском центре. Однако минусов он насчитал больше. Например, возможны сложности с постановкой на гарантию из-за спецификации или названия модели, отличающихся от российских стандартов. В таких случаях рекомендуется быть настойчивым и требовать исполнения обязательств от компании. Есть случаи, когда клиентам удавалась настоять на своем.

Также стоит учитывать возможные сложности с обслуживанием автомобиля в России, если на него нет каско или отсутствуют станции техобслуживания и запчасти.

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Усанов советует автолюбителям, желающим приобрести автомобили малоизвестных марок, проверить возможность их обслуживания в России перед покупкой. Для этого можно провести «тест на каско», проверив доступность полиса каско для выбранной машины. Если каско доступно, значит, есть станции техобслуживания и запчасти для ремонта.

Если нет, лучше рассмотреть другой автомобиль.

Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.03.2024
Фото:Depositphotos
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