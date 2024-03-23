Ушел с маршрута: в Москве остановили таксиста, перевозившего килограмм мефедрона

Московская ГИБДД пресекла незаконный оборот почти 1 кг синтетического наркотика

В Москве на улице Профсоюзной сотрудники ГИБДД остановили кроссовер-такси, чтобы проверить у водителя документы. С ними было все в порядке, а вот находившийся рядом с водителем пассажир заметно нервничал, пишет источник.

«Было принято решение о проведении личного досмотра и осмотра транспортного средства, в результате чего на заднем сиденье был обнаружен и изъят пакет с неизвестным порошкообразным веществом», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Дальнейшее исследование содержимого пакета показало, что порошок массой около килограмма содержит в составе мефедрон. Источник не уточняет, кому принадлежал пакет – водителю или 27-летнему пассажиру. Но сообщается, что подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по части 3 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа