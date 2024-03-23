Ушел с маршрута: в Москве остановили таксиста, перевозившего килограмм мефедрона
В Москве на улице Профсоюзной сотрудники ГИБДД остановили кроссовер-такси, чтобы проверить у водителя документы. С ними было все в порядке, а вот находившийся рядом с водителем пассажир заметно нервничал, пишет источник.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
«Было принято решение о проведении личного досмотра и осмотра транспортного средства, в результате чего на заднем сиденье был обнаружен и изъят пакет с неизвестным порошкообразным веществом», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Дальнейшее исследование содержимого пакета показало, что порошок массой около килограмма содержит в составе мефедрон. Источник не уточняет, кому принадлежал пакет – водителю или 27-летнему пассажиру. Но сообщается, что подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по части 3 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: МВД Медиа
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль