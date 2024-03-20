Ford Focus проиграл «корейцам»: на вторичном авторынке появился новый бестселлер

«Автостат»: лидером продаж среди подержанных иномарок в феврале стал Kia Rio

Российский авторынок вновь показывает рост. По информации агентства «Автостат», в феврале россияне купили 399,4 тыс. подержанных авто – это на 1% выше показателя годичной давности и на 23% больше, чем в предыдущем месяце.

Около 25% вторичного авторынка в феврале пришлось на отечественную Lada (продано 101,6 тыс. единиц (+17%). На втором месте Toyota с 42 тыс. единиц (-9%). Еще ниже расположились корейские Hyundai (21,4 тыс. шт., -5%) и Kia (21,3 тыс. шт., -4%). На пятой строчке японский Nissan с показателем 19 тыс. реализованных машин (-7%).

Аналитики отмечают, что в феврале произошли изменения в рейтинге продаж. Самой популярной моделью с пробегом впервые за долгий период стал седан Lada 2107 с показателем 9,7 тыс. машин (+46%), хотя месяцем ранее он занимал 7-е место. Хэтчбек Lada 114 опустился на 2-ю строчку с 9,2 тыс. шт. проданных машин (+12%).

Лидером среди подержанных иномарок стал Kia Rio (продано 7,6 тыс. экземпляров, -3%). Далее практически с равными результатами продаж следуют Hyundai Solaris, Lada 2170 (седан Priora) и Ford Focus. Так, «американец» уступил пальму первенства в сегменте иномарок с пробегом корейским моделям.

Директор направления авто с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник пояснил, что основными причинами повышенного спроса на модели АВТОВАЗа на вторичке являются их ремонтопригодность и дешевизна, а также отсутствие проблем с запчастями. А Ford Focus с пробегом становится всё труднее обслуживать из-за ухода бренда с российского рынка еще в 2019 году.

При этом владельцы корейских машин с пробегом сейчас проблем с запчастями не испытывают, так как в России эти бренды сумели создать широкую сервисную сеть и, видимо, запасы комплектующих, рассказал Солодовник.

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Источник: «Российская газета»