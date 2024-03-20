Новый этап в стратегии названий моделей — Audi перестанет использовать числа

Audi откажется от сложной числовой индексации в названиях своих автомобилей

Выпуск новинки от немецкого производителя Audi — кроссовера Q6 e-tron ознаменует новый этап в стратегии нейминга силовых установок. Речь идет о том, что теперь в названиях своих моделей Audi откажется от чисел.

Числовая стратегия была введена впервые в 2017 году, несмотря на отказ от чисел, в прайс-листах и пресс-релизах они все еще присутствуют в названиях. Руководитель отдела продаж и маркетинга продукции Audi по батарейным электромобилям Флориан Хаузер объяснил, что бренд сконцентрируется на том, чтобы упростить названия моделей для клиентов.

«Говоря об упрощении, мы имеем в виду не только опции и процесс конфигурации [в отличие от старых моделей Audi, Q6 предлагает лишь несколько пакетов опций], но и стремление к наиболее сжатой программе двигателей для Q6, которая все еще отвечает требованиям наших клиентов», — уточнил топ-менеджер.

Известно, что обычная версия Q6 с полным приводом будет называться «quattro». Следующие названия электромобилей Audi будут без чисел, и эта тенденция распространится и на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). При этом в руководстве пока обсуждается числовое присутствие в названиях моделей в прайс-листах и пресс-релизах.

Подход с нумерацией в Audi внедрили, чтобы разделить силовые установки в соответствии с их мощностью, но из-за несогласованности группировки и отсутствия системы при выборе чисел привело к запутанности системы и непонимания у населения. В частности, число «30» в названии свидетельствовало о мощности автомобиля от 109 до 128 л.с., а «45» — от 226 до 248 л.с.

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Источник: speedme.ru