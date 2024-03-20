#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый трофей российских войск: британский Coyote не справился с бездорожьем
20 марта
Новый трофей российских войск: британский Coyote не справился с бездорожьем
Британский бронеавтомобиль для спецназа Coyote...
Падает скорость реакции и внимание: чем фастфуд вреден для водителей
20 марта
Падает скорость реакции и внимание: чем фастфуд вреден для водителей
Врач Саволюк расказал, как влияет на водителей...
На АВТОВАЗе пообещали обеспечить всех чиновников российскими машинами
20 марта
На АВТОВАЗе пообещали обеспечить всех чиновников российскими машинами
Глава АВТОВАЗа Соколов: автомобилей Lada хватит...

Новый этап в стратегии названий моделей — Audi перестанет использовать числа

Audi откажется от сложной числовой индексации в названиях своих автомобилей

Выпуск новинки от немецкого производителя Audi — кроссовера Q6 e-tron ознаменует новый этап в стратегии нейминга силовых установок. Речь идет о том, что теперь в названиях своих моделей Audi откажется от чисел.

Числовая стратегия была введена впервые в 2017 году, несмотря на отказ от чисел, в прайс-листах и пресс-релизах они все еще присутствуют в названиях. Руководитель отдела продаж и маркетинга продукции Audi по батарейным электромобилям Флориан Хаузер объяснил, что бренд сконцентрируется на том, чтобы упростить названия моделей для клиентов.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
«Говоря об упрощении, мы имеем в виду не только опции и процесс конфигурации [в отличие от старых моделей Audi, Q6 предлагает лишь несколько пакетов опций], но и стремление к наиболее сжатой программе двигателей для Q6, которая все еще отвечает требованиям наших клиентов», — уточнил топ-менеджер.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Известно, что обычная версия Q6 с полным приводом будет называться «quattro». Следующие названия электромобилей Audi будут без чисел, и эта тенденция распространится и на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). При этом в руководстве пока обсуждается числовое присутствие в названиях моделей в прайс-листах и пресс-релизах.

Подход с нумерацией в Audi внедрили, чтобы разделить силовые установки в соответствии с их мощностью, но из-за несогласованности группировки и отсутствия системы при выборе чисел привело к запутанности системы и непонимания у населения. В частности, число «30» в названии свидетельствовало о мощности автомобиля от 109 до 128 л.с., а «45» — от 226 до 248 л.с.

Источник: speedme.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
20.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0