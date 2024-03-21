Как легко обмануть американские ПТРК Javelin

Боец рассказал о простейшем способе сбить с толку противотанковый комплекс США

В интервью российскому военному корреспонденту Юрию Котеноку боец Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным Панда рассказал, как можно просто и без особых затрат направить ракету противотанкового комплекса Javelin, которые применяются ВСУ в зоне проведения спецоперации, по ложному следу.

ПТРК FGM-148 Javelin

Для этого нужен лишь предмет, температура которого будет выше, чем температура выхлопной системы танка. Например, ведро с горящей смолой. Это отличная тепловая ловушка.

«С помощью штанги и ведер со смолой мы обманывали "Джавелины". Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка», – рассказал военнослужащий.

Со стороны это выглядит забавно, но на деле надежно оберегает технику от американских противотанковых ракет.

От дронов же, по словам Панды, отлично защищает натянутая на технику шахтная резинотканевая лента (такие ленты, например, используются на конвейерах и не горят). Она значительно улучшает стойкость металла к механическим повреждениям. Например, был случай, когда обтянутый этой лентой ГАЗ-66 выдержал пулеметную очередь, выпущенную с дистанции 500 метров.