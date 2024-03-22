QJ Motor представит на «Мотовесне» сразу 9 новых байков

От городского нейкеда до дерзкого спорта – все новинки сезона 2024 от QJ

Компания QJ Motor вошла на рынок России в 2023 году, представив четыре модели – неоклассик SRV 550 и три среднекубатурных кроссовера: SVT 650 X, SRT 800 S и SRT 800 SX. Их можно было увидеть на осенней выставке «Поехали», и уже зимой мотоциклы были в свободной продаже.

На «Мотовесне» на стенде компании также ожидается очень много новинок.

Гарантированно будут доступны для изучения и даже примерки в седло следующие мотоциклы и скутер.

QJ А1 SRK 125 S

QJ А1 SRK 125 S

Легкий одноцилиндровый городской нейкед категории А1 SRK 125 S (125 см³, 15 л.с., 143 кг) – лёгкий, молодёжный, современный по дизайну, оснащённый высокооборотистым мотором с жидкостным охлаждением.

QJ SRV 350

QJ SRV 350

Двухцилиндровый круизер SRV 350 (343 см³, 32 л.с., 182 кг) с двигателем V-Twin жидкостного охлаждения, классическим профилем с баком «орешек арахиса» и овальной светодиодной фарой, как у «Фэтбоба».

QJ SRK 400

QJ SRK 400

Двухцилиндровый нейкед SRK 400 (400 см³, 41,4 л.с., 186 кг) с рамой диагональная ферма, укороченным хвостом без заднего крыла на ним и злым прищуром хищного насекомого.

QJ SRK 600 RC

QJ SRK 600 RC

Спортбайк SRK 600 RC (600 см³, 88,4 л.с., 213 кг) с четырёхцилинровым мотором, хорошей аэродинамикой и двумя тормозными дисками диаметром 320 мм, обеспечивающим отличные тормозные качества.

QJ SRK 600

QJ SRK 600

Четырехцилиндровый нейкед SRK 600 (600 см³, 81,6 л.с., 229 кг) – современный мотоцикл в стиле «стритфайтер», не отличающийся по мощности от спортбайка, на основе которого он сделан.

QJ SRV 600 V

QJ SRV 600 V

Пауэр-круизер SRV 600 V (561 см³, 68 л.с., 219 кг) с редким для этого типа техники четырёхцилиндровым мотором V4, перевёрнутой вилкой, двумя тормозными дисками и мощными радиальными тормозными скобами.

QJ SRK 700

QJ SRK 700

Нейкед SRK 700 (698 см³, 73,4 л.с., 196 кг) с параллельной «двойкой», укороченным выхлопом, открывающим заднее колесо и по-спортивному изогнутым маятником задней подвески.

QJ SRK 800 RR

QJ SRK 800 RR

Спортбайк SRK 800 RR (778 см³, 95,1 л.с., 207 кг) с мощным четырёхцилиндровым шестнадцатиклапанным мотором, настраиваемыми подвесками и отменными тормозами. Внешний вид – современный и агрессивный.

QJ FORT 350

QJ FORT 350

Среднекубатурный городской скутер FORT 350 с одноцилидровым мотором (350 см³, 34,3 л.с., 195 кг) – идеальное средство транспорта на каждый летний день в большом мегаполисе.

Само собой, прошлогодние четыре модели тоже будут на стенде, и, если вы не успели их «распробовать», можно прийти на выставку и закрыть гештальт. Итого получается тринадцать единиц очень разной техники – в «сытые» годы не все японские компании столько привозили в Россию.

А чего из новинок не привезут? Не стоит ждать спортбайка SRK 921 RR, построенного на агрегатах итальянской компании MV Agusta. Этот мотоцикл просто не успеет приехать к апрельской выставке – новинку придётся подождать до осени.