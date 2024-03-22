Первую партию этих автомобилей раскупили в первый же день — называем цены

АГР: о стоимости автомобилей Solaris покупателям расскажут в автосалонах

Руководство завода AGR не будет публиковать официальные прайс-листы на автомобили Solaris. На предприятии считают, что клиенты узнают о стоимости машин у дилеров в салонах.

В пресс-службе АГР подтвердили информацию о том, что отдельный пресс-релиз, посвященный ценам, рассылать не планируется.

«На сегодняшний день предоставляем только такую информацию. В планах компании рассылки других пресс-релизов на данную тему нет», — уточнили в пресс-службе.

Автомобили Solaris, выпуск которых наладили в цехах бывшего российского завода компании Hyundai, дилеры начали получать на прошлой неделе. Речь идет о знакомых россиянам моделях Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, включая кросс-хэтч Kia Rio X, под новым брендом.

О стоимости автомобилей Solaris клиенты смогут узнать у официальных дилеров, которые уже начали «публиковать цены на своих сайтах». Также в АГР отметили, что, в основном, в настоящее время отгружаются седаны Solaris HS и кроссоверы Solaris HC.

В частности, седан Solaris HS можно приобрести сейчас по цене 2,064 млн рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с двигателем объемом 1,6 л мощностью 123 л.с. и шестидиапазонным автоматом. В базовой комплектации заявлены кондиционер, обогрев передних сидений, фронтальные эйрбэги и система стабилизации.

Примечательно, что первую партию седанов Solaris раскупили всего за один день, причем в нескольких автосалонах.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: quto.ru