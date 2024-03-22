Первую партию этих автомобилей раскупили в первый же день — называем цены
Руководство завода AGR не будет публиковать официальные прайс-листы на автомобили Solaris. На предприятии считают, что клиенты узнают о стоимости машин у дилеров в салонах.
В пресс-службе АГР подтвердили информацию о том, что отдельный пресс-релиз, посвященный ценам, рассылать не планируется.
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«На сегодняшний день предоставляем только такую информацию. В планах компании рассылки других пресс-релизов на данную тему нет», — уточнили в пресс-службе.
Автомобили Solaris, выпуск которых наладили в цехах бывшего российского завода компании Hyundai, дилеры начали получать на прошлой неделе. Речь идет о знакомых россиянам моделях Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, включая кросс-хэтч Kia Rio X, под новым брендом.
О стоимости автомобилей Solaris клиенты смогут узнать у официальных дилеров, которые уже начали «публиковать цены на своих сайтах». Также в АГР отметили, что, в основном, в настоящее время отгружаются седаны Solaris HS и кроссоверы Solaris HC.
В частности, седан Solaris HS можно приобрести сейчас по цене 2,064 млн рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с двигателем объемом 1,6 л мощностью 123 л.с. и шестидиапазонным автоматом. В базовой комплектации заявлены кондиционер, обогрев передних сидений, фронтальные эйрбэги и система стабилизации.
Примечательно, что первую партию седанов Solaris раскупили всего за один день, причем в нескольких автосалонах.
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Источник: quto.ru