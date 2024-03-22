Мощный двигатель и ширина шасси 600 мм — этот Челябинец поднимет вес до 25 тонн
Силами специалистов Челябинского механического завода (ЧМЗ) был создан и изготовлен кран «Челябинец» для погрузочно-разгрузочных работ вне дорог общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Благодаря компактным габаритам, мощному двигателю и гусеницам шириной 600 мм спецтехника способна передвигаться даже по рыхлому грунту и маневрировать на пересеченной местности. Грузоподъемность «Челябинца» — 25 тонн, а максимальная длина телескопической стрелы — 22 метра.
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Работа над проектированием крана КС-5673 на базе гусеничной трелевочной самоходной машины ТЛП-4М-034 стала первым совместным проектом ЧМЗ и компании «Сибирь-техника». О запуске крановых установок на гусеничных трелевочных шасси предприятие объявило в 2022 году.
За это время отгружено уже порядка 10 подобных моделей в разные регионы России, причем в планах завода расширить линейку.
Такие вездеходные краны очень востребованы у заказчиков, возводящих объекты в труднопроходимой местности. Кроме проходимости крановые установки на трелевочных шасси отличаются устойчивостью и большим запасом прочности секций стрелы. Причем грузовой функционал спецтехники до 70% выше, чем у моделей на автомобильных шасси.
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Источник: minprom.gov74.ru