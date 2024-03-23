«За рулем» скорбит о погибших в «Крокус Сити Холл»
Редакция «За рулем» соболезнует семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити»
Страшная трагедия, которая произошла вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», унесла жизни 93 человек, более 120 человек пострадавших от действий террористов находятся в больницах.
Сил, терпения близким и скорейшего выздоровления пострадавшим!
Нет сомнений в том, что зло будет наказано.
Важно сегодня не падать духом и не терять бдительность. Любое испытание лишь сильнее сплачивает нас.
Берегите себя!
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23.03.2024
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