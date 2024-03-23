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«За рулем» скорбит о погибших в «Крокус Сити Холл»
23 марта
«За рулем» скорбит о погибших в «Крокус Сити Холл»
Редакция «За рулем» соболезнует семьям погибших...

«За рулем» скорбит о погибших в «Крокус Сити Холл»

Редакция «За рулем» соболезнует семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити»

Страшная трагедия, которая произошла вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», унесла жизни 93 человек, более 120 человек пострадавших от действий террористов находятся в больницах.

Сил, терпения близким и скорейшего выздоровления пострадавшим!

Теракт в «Крокус Сити» унес жизни более 80 человек

Нет сомнений в том, что зло будет наказано.

Важно сегодня не падать духом и не терять бдительность. Любое испытание лишь сильнее сплачивает нас.

Берегите себя!

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
23.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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