«За рулем» скорбит о погибших в «Крокус Сити Холл»

Редакция «За рулем» соболезнует семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити»

Страшная трагедия, которая произошла вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», унесла жизни 93 человек, более 120 человек пострадавших от действий террористов находятся в больницах.

Сил, терпения близким и скорейшего выздоровления пострадавшим!

Нет сомнений в том, что зло будет наказано.

Важно сегодня не падать духом и не терять бдительность. Любое испытание лишь сильнее сплачивает нас.

Берегите себя!