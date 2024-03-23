Усиление охраны и бесплатное такси: как работал транспорт после теракта?

В Правительстве рассказали об организации транспорта после теракта в «Крокусе»

Безопасность транспорта является приоритетной задачей, особенно в чрезвычайных ситуациях. Так, был принят ряд мер по организации работы московского транспорта после теракта в «Крокус Сити» 22 марта.

Наземный общественный транспорт

На случай необходимости на место было направлено 20 автобусов особо большого класса Мосгортранса. Помимо них было зарезервированы дополнительные аналогичные автобусы, готовые к отправке в любой момент. Их работу на месте координировали сотрудники службы безопасности движения.

Метро

Московский Метрополитен принял все возможные меры безопасности для пассажиров, персонала и инфраструктуры. На станции «Мякинино» работали вооруженная ведомственная охрана Правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене.

Охрана у турникета в метро

Аэроэкспресс

«Аэроэкспресс» усилил меры безопасности в терминалах и подвижном составе. Сотрудники транспортной безопасности работали в режиме повышенной готовности. Помимо этого, компания вернет деньги пассажирам, чьи планы изменились в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

«Яндекс Такси»

Такси

Стоит также отметить, что компания Яндекс приняла меры по снижению выросшего коэффициента, сделав бесплатными для пассажиров все поездки из района Крокус Сити Холл. При этом средства, ранее заплаченные за поездки в данный район, будут возвращены в полном объеме.

Все ранее введенные ограничения на дорогах на данный момент сняты.

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Источник: Telegram-канал «Дептранс Москвы»