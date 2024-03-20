Беспроблемные моторы, надежная МКП, неубиваемая подвеска – кроссовер за миллион

Эксперт «За рулем» рассказал, какой Renault Duster на вторичке брать не стоит

Сегодня самая обычная трехдверка Нива Legend стоит дороже 800 тыс. рублей, а цены на Ниву Travel и вовсе начинаются от 1 198 900 рублей. Тут волей-неволей посмотришь в сторону вторичного рынка, где за 1 млн рублей можно найти неубитый десятилетний Renault Duster.

Его интерьер сделан из не самых дорогих материалов, возраст авто по ним заметен, но при этом коррозии автомобиль сопротивляется неплохо, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Да, изящным дизайном бюджетник первого поколения похвастать не может, зато это добротная рабочая лошадка с хорошим выбором моторов: два бензиновых (1.6 и 2.0) и 1,5-литровый на 90 л.с. турбодизель.

Дизелю недостает мощности, поэтому многие препятствия на бездорожье приходится брать ходом, но с точки зрения надежности проблем нет.

Бензиновые атмосферники тоже вполне неприхотливы – многие из них преодолевают отметку в полмиллиона километров без капремонта.

Подвеска у Duster практически неубиваемая: до пробега в 100 тысяч км стуки и люфты обычно не возникают.

Ремонт автомобиля прост, детали сравнительно недорогие.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Большая часть машин на вторичке – с механической коробкой передач. И Duster «на ручке» – это разумный и практичный выбор.

А вот автомат на Дастере ненадежный. Четырехступенчатая коробка DP2 боится перегрева – система охлаждения сделана без запаса. Соленоиды в гидроблоке управления редко служат больше 100 тысяч км. Если при переключениях чувствуются толчки, соленоиды пора менять (подробнее о неисправностях автоматов DP0/DP2 читайте тут).

Подробнее о других кроссоверах, которые на вторичном рынке можно найти также по цене до миллиона рублей, можно узнать в материале «За рулем».