Названы основные ошибки при путешествиях с питомцем

«СберАвто» дал советы для грамотного планирования путешествия с питомцем

Путешествие с домашними любимцами на автомобиле может стать незабываемым опытом, однако важно тщательно подготовиться, чтобы обеспечить комфорт и безопасность животного. Эксперты сервиса «СберАвто» выделили некоторые распространенные ошибки, которые автомобилисты допускают при организации таких поездок.

Ошибка 1: Недостаточное знакомство питомца с автомобилем

Не откладывайте знакомство вашего питомца с автомобилем на последний момент. Любая поездка может вызвать стресс у животного. Начинайте приучать его с коротких поездок, которые ассоциируются с чем-то приятным, например, поездкой в магазин за лакомствами или в парк. Дайте питомцу возможность изучить салон автомобиля, принюхаться и познакомиться с другими пассажирами, если таковые будут. Прежде чем отправиться в длительное путешествие, убедитесь, что питомец чувствует себя комфортно и безопасно.

Ошибка 2: Приоритет удобства над правилами

Согласно Правилам дорожного движения, во время поездки животное считается грузом, который должен быть надежно зафиксирован. Небрежное отношение к этому правилу не только повышает риск дорожно-транспортного происшествия, но и может привести к штрафу в размере 500 рублей. Используйте специальные переноски, ремни безопасности или багажники на крыше, чтобы обеспечить безопасность вашего питомца и других участников дорожного движения.

Ошибка 3: Отсутствие необходимых документов

Если вы планируете путешествовать с питомцем за пределы своего региона, не забудьте оформить необходимые документы: ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справку формы №1 о благополучии животного, чип или татуировку. Также необходимо ознакомиться с правилами перевозки животных в странах, которые вы будете посещать.

Ошибка 4: Недостаточная подготовка к поездке

Перед длительной поездкой обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром о том, как подготовить вашего питомца к путешествию. Возможно, ему потребуется успокаивающее средство или специальная диета. Возьмите с собой достаточное количество корма, воды, мисок, а также аптечку с лекарствами для оказания первой помощи.

Ошибка 5: Неправильный выбор времени и маршрута

Избегайте путешествий в часы пик или в жаркое время суток. Если возможно, выбирайте маршрут с остановками в местах, где питомец сможет размять лапы и справить нужду. Заранее продумайте места для отдыха и питания животного.

Ошибка 6: Игнорирование потребностей питомца

В дороге регулярно делайте остановки, чтобы питомец мог выйти из машины, погулять и облегчиться. Обеспечьте ему постоянный доступ к воде. Следите за его состоянием и при необходимости дайте ему отдохнуть или поиграть.

Ошибка 7: Отсутствие плана экстренной помощи

На случай непредвиденных обстоятельств подготовьте план экстренной помощи, в который включите контакты ближайших ветеринарных клиник, номера телефонов для оказания первой помощи животным и данные о страховании питомца.

Подготовленная организация и продуманные действия помогут обеспечить комфортное и безопасное путешествие с вашим любимым питомцем.

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Источник: Известия