Как купить новую недорогую Тойоту? Оказывается, у российских дилеров есть варианты
У официальных дилеров марки в России простаивают на складах десятки машин, которые можно приобрести с существенной скидкой.
Самая распространенная модель – Toyota Corolla 12-го поколения (E210). Речь идет о седанах 2023 года выпуска, оснащенных 1,2-литровым 116-сильным мотором и вариатором.
Автомобили были завезены в Россию до повышения утильсбора, что позволило дилерам сохранить привлекательные цены. Стоимость автомобиля зависит от комплектации.
- Corolla в комплектации Pioneer: 2,39 млн рублей (с учетом скидок и спецпредложений).
- Corolla в комплектации Elite: 2,49 млн рублей (с учетом скидок и спецпредложений).
Оснащение Corolla 12-го поколения приятно удивит: 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, люк, медиасистема с большим экраном и навигацией, климат-контроль.
В том же ценовом диапазоне (от 2,4 млн рублей) можно найти кроссовер Toyota Raize 2022 года выпуска. Леворульный переднеприводной кроссовер оснащен 1,5-литровым 98-сильным мотором. Клиренс составляет 185 мм. Комплектация попроще, чем у Corolla: 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, медиасистема с Bluetooth, MP3 и USB.
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Источник: IXBT
Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.