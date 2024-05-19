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Как купить новую недорогую Тойоту? Оказывается, у российских дилеров есть варианты

Российские дилеры предлагают Toyota Corolla и Raize по цене до 2,5 млн рублей

У официальных дилеров марки в России простаивают на складах десятки машин, которые можно приобрести с существенной скидкой.

Самая распространенная модель – Toyota Corolla 12-го поколения (E210). Речь идет о седанах 2023 года выпуска, оснащенных 1,2-литровым 116-сильным мотором и вариатором.

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Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Автомобили были завезены в Россию до повышения утильсбора, что позволило дилерам сохранить привлекательные цены. Стоимость автомобиля зависит от комплектации.

  • Corolla в комплектации Pioneer: 2,39 млн рублей (с учетом скидок и спецпредложений).
  • Corolla в комплектации Elite: 2,49 млн рублей (с учетом скидок и спецпредложений).

Оснащение Corolla 12-го поколения приятно удивит: 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, люк, медиасистема с большим экраном и навигацией, климат-контроль.

В том же ценовом диапазоне (от 2,4 млн рублей) можно найти кроссовер Toyota Raize 2022 года выпуска. Леворульный переднеприводной кроссовер оснащен 1,5-литровым 98-сильным мотором. Клиренс составляет 185 мм. Комплектация попроще, чем у Corolla: 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, медиасистема с Bluetooth, MP3 и USB.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
19.05.2024
Фото:Unsplash
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

+6