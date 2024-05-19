Как купить новую недорогую Тойоту? Оказывается, у российских дилеров есть варианты

Российские дилеры предлагают Toyota Corolla и Raize по цене до 2,5 млн рублей

У официальных дилеров марки в России простаивают на складах десятки машин, которые можно приобрести с существенной скидкой.

Самая распространенная модель – Toyota Corolla 12-го поколения (E210). Речь идет о седанах 2023 года выпуска, оснащенных 1,2-литровым 116-сильным мотором и вариатором.

Автомобили были завезены в Россию до повышения утильсбора, что позволило дилерам сохранить привлекательные цены. Стоимость автомобиля зависит от комплектации.

Corolla в комплектации Pioneer: 2,39 млн рублей (с учетом скидок и спецпредложений).

Corolla в комплектации Elite: 2,49 млн рублей (с учетом скидок и спецпредложений).

Оснащение Corolla 12-го поколения приятно удивит: 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, люк, медиасистема с большим экраном и навигацией, климат-контроль.

В том же ценовом диапазоне (от 2,4 млн рублей) можно найти кроссовер Toyota Raize 2022 года выпуска. Леворульный переднеприводной кроссовер оснащен 1,5-литровым 98-сильным мотором. Клиренс составляет 185 мм. Комплектация попроще, чем у Corolla: 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, медиасистема с Bluetooth, MP3 и USB.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT