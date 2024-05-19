Назван самый действенный способ сэкономить на топливе

Эксперт «За рулем» назвал способы, которые помогут хорошо сэкономить на бензине

Содержать автомобиль становится все дороже, поэтому владельцы пытаются на этом экономить. В первую очередь многие пытаются сэкономить на топливе, и с итоге в кошельке может остаться довольно значительная сумма, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Он пояснил, что вариантов такой экономии существует несколько, хотя некоторые из них для некоторых являются неприемлемыми.

Во-первых можно уменьшить число ненужных поездок. Специалист пояснил, что один его знакомый ездит на автомобиле в магазин, находящийся в паре сотен метров от его дома. На вопрос «Зачем?» он отвечает: «А для чего тогда машина?»

Второй вариант экономии на топливе – выбор оптимального маршрута и времени поездки. Эксперт рассказал, что сам лично для прогулок выходного дня выезжает из Москвы в субботу в 6 утра, а бывает и раньше.

Специалист признался, что сам он старается никогда не планировать обратный путь на воскресный вечер. Даже не в дачный сезон пробки в город все равно собираются, а расход бензина в них повышенный.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Третий вариант — самый действенный. Изменить стиль езды. К примеру, в поездке по платной трассе M-11 между Москвой и Питером можно сократить расход топлива почти в полтора раза. Рецепт прост: не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 км/ч, и избегать излишних резких разгонов и торможений.

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