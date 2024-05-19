#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как купить новую недорогую Тойоту? Оказывается, у российских дилеров есть варианты
19 мая
Как купить новую недорогую Тойоту? Оказывается, у российских дилеров есть варианты
Российские дилеры предлагают Toyota Corolla и...
Назван самый действенный способ сэкономить на топливе
19 мая
Назван самый действенный способ сэкономить на топливе
Эксперт «За рулем» назвал способы, которые...
Названы основные ошибки при путешествиях с питомцем
19 мая
Названы основные ошибки при путешествиях с питомцем
«СберАвто» дал советы для грамотного...

Назван самый действенный способ сэкономить на топливе

Эксперт «За рулем» назвал способы, которые помогут хорошо сэкономить на бензине

Содержать автомобиль становится все дороже, поэтому владельцы пытаются на этом экономить. В первую очередь многие пытаются сэкономить на топливе, и с итоге в кошельке может остаться довольно значительная сумма, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Он пояснил, что вариантов такой экономии существует несколько, хотя некоторые из них для некоторых являются неприемлемыми.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Во-первых можно уменьшить число ненужных поездок. Специалист пояснил, что один его знакомый ездит на автомобиле в магазин, находящийся в паре сотен метров от его дома. На вопрос «Зачем?» он отвечает: «А для чего тогда машина?»

Второй вариант экономии на топливе – выбор оптимального маршрута и времени поездки. Эксперт рассказал, что сам лично для прогулок выходного дня выезжает из Москвы в субботу в 6 утра, а бывает и раньше.

Специалист признался, что сам он старается никогда не планировать обратный путь на воскресный вечер. Даже не в дачный сезон пробки в город все равно собираются, а расход бензина в них повышенный.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

Третий вариант — самый действенный. Изменить стиль езды. К примеру, в поездке по платной трассе M-11 между Москвой и Питером можно сократить расход топлива почти в полтора раза. Рецепт прост: не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 км/ч, и избегать излишних резких разгонов и торможений.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
19.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0