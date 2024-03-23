Ford предлагает владельцам своих машин самостоятельно их тюнинговать

Ford Performance анонсировал новый комплект нагнетателя для Mustang 2024 года

Нагнетатель доступен на веб-сайте Ford и обещает увеличить мощность 5-литрового двигателя V8 до 810 л. с. всего за 9995 долларов. Он совместим с моделями Mustang GT и Dark Horse.

Модифицированный нагнетатель Ford Performance

Однако стоит отметить, что нагнетатель сертифицирован для использования только в 49 штатах, за исключением Калифорнии. Из-за более строгих законов штата о выбросах этот компонент не имеет разрешения на использование и регистрацию на транспортных средствах в Калифорнии.

Нагнетатель, разработанный совместно с Whipple, также повышает крутящий момент двигателя до 833 Н·м.

Базовый Mustang GT 2024 года развивает мощность до 486 л. с. и крутящий момент 418 Н·м, а Dark Horse – 500 л. с. и крутящий момент 418 Н·м.

В комплект входят 3-литровый нагнетатель шестого поколения, 92-миллиметровый корпус дроссельной заслонки, двухпроходной интеркулер, топливные форсунки GT500, модернизированные свечи зажигания и эксклюзивная калибровка Ford Performance

Для использования с нагнетателем требуется топливо с октановым числом 91+.

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Источник: Motor1