Когда не смог растаможить Porsche

Таможенники Брянска передали государству Porsche Macan стоимостью 6 млн рублей

В доход государства отправился серебристо-серый люксовый кроссовер Porsche Macan, стоящий 6 миллионов рублей – об этом сообщил официальный сайт Федеральной таможенной службы.

Сообщается, что премиальный автомобиль 2020 года выпуска ввозился в Россию из Монако, однако «прописаться» в РФ по всем правилам так и не смог. Время шло, и в силу вступили условия временного ввоза: они предписывают вывезти машину в течение года или поместить его под иную процедуру. Ни того, ни другого не произошло.

Porsche Macan, изъятый брянскими таможенниками

Поэтому на владельца завели уголовное дело – за неуплату таможенных платежей и пеней в размере 3 млн рублей, уточняет источник. Суд признал фигуранта виновным и вдобавок к требуемым выплатам выписал штраф в 100 тысяч рубелей.

Porsche Macan, изъятый брянскими таможенниками

Оплатить указанные суммы мужчина не смог, поэтому в собственность государства обращен сам автомобиль. Машина уже передана таможенниками в Росимущество.

Источник: ФТС России, Автопоток