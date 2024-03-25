Когда не смог растаможить Porsche
В доход государства отправился серебристо-серый люксовый кроссовер Porsche Macan, стоящий 6 миллионов рублей – об этом сообщил официальный сайт Федеральной таможенной службы.
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Сообщается, что премиальный автомобиль 2020 года выпуска ввозился в Россию из Монако, однако «прописаться» в РФ по всем правилам так и не смог. Время шло, и в силу вступили условия временного ввоза: они предписывают вывезти машину в течение года или поместить его под иную процедуру. Ни того, ни другого не произошло.
Поэтому на владельца завели уголовное дело – за неуплату таможенных платежей и пеней в размере 3 млн рублей, уточняет источник. Суд признал фигуранта виновным и вдобавок к требуемым выплатам выписал штраф в 100 тысяч рубелей.
Оплатить указанные суммы мужчина не смог, поэтому в собственность государства обращен сам автомобиль. Машина уже передана таможенниками в Росимущество.
Источник: ФТС России, Автопоток
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