Хорошее оснащение, интересная внешность – ликвидный «японец» по цене «Нивы»

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах и недостатках Nissan X-Trail

Если вы хотите комфортный большой кроссовер с богатым оснащением, но при этом не готовы отдавать за него цену квартиры, то вторичный рынок к вашим услугам.

Однако найти стоящую машину, которая будет радовать и ездить, а не зависать в сервисах, довольно тяжело.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел исследование и поделился преимуществами и недостатками Nissan X-Trail второго поколения, а также дал рекомендации по выбору данного авто.

Nissan X-Trail

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Александр Виноградов

— Nissan X-Trail второго поколения (2007-2014 годы выпуска) даже в почтенном возрасте остается ликвидным. Поэтому за миллион продают машины 2009-2010 года выпуска.

Гамма двигателей включает два бензиновых атмосферника 2,0 и 2,5 л и двухлитровый дизель. Дизельные машины в продаже встречаются крайне редко. Из бензиновых агрегатов наиболее надежен двигатель 2.5.

Главная проблема двухлитрового мотора – слабые свечные колодцы. Даже при незначительном превышении момента затяжки свечей в металле появляются трещины. Двигатель начинает работать с перебоями, а в камеру сгорания попадает антифриз. Единственный выход из этой ситуации – замена головки блока!

Вариатор Jatco JF011E – один из наименее проблемных среди CVT. Но служит агрегат долго лишь при регулярной (раз 40-60 тысяч км) замене жидкости. Иначе к пробегу 150 тысяч км выйдут из строя степ-мотор и металлический ремень. Иногда из-за большого износа приходится менять и конусы – тогда ремонт может вылиться в шестизначную сумму.

Интерьер Nissan X-Trail

Подробнее о других кроссоверах, которые на вторичном рынке можно найти также по цене до миллиона рублей, можно узнать в материале «За рулем».