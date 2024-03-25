Вы даже не подозревали! Интересный факт про АКП седана Omoda S5

Максим Кадаков, «За рулем»: у вариатора Omoda S5 очень большой ресурс

Новый седан Omoda S5 в базовой комплектации Life стоит 2 249 900 рублей, но «За рулем» отдает такой бесплатно – в качестве приза за участие в конкурсе.

Разобраться с тем, что это за машина, помог главный редактор издания Максим Кадаков. В частности, глава «За рулем» рассказал о том, какой силовой агрегат стоит под капотом у Omoda S5.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Это атмосферный мотор 1.5 мощностью 113 л.с. из семейства Acteco. Двигатель переваривает 92-й бензин. Он довольно-таки простой, с отработанной конструкцией и без каких-либо серьезных проблем. Двигатель сочетается с вариатором CVT18, рассчитанным на 180 Нм. Это вариатор фирмы WLY, соучредителем которой является Chery. Такой же вариатор будут устанавливать на автомобили Lada.

Эти вариаторы выпускают с 2017 года, они тоже отработаны по полной программе, и ресурс у них очень большой. Я считаю, что сочетание атмосферного мотора и такого вариатора – очень хорошая штука. Напоминаем всем читателям «За рулем», что именно этот абсолютно новый красный седан Omoda S5 издание разыгрывает в конкурсе, где может принять участие любой желающий.

Как выиграть Omoda S5?

Бесплатно стать обладателем седана Omoda S5 очень просто!

До 2 апреля посетите любой официальный дилерский центр Omoda в своем городе и пройдите тест-драйв седана Omoda S5. Свои впечатления и эмоции опишите в материале, снимите фото и видео. Затем опубликуйте пост в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудьте открыть доступ к профилю!

До 26 апреля соберите максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. По правилам, десять самых популярных постов с наибольшим количеством «лайков» выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции. Авторы постов, набравших больше всего лайков, поборются за главный приз – седан Omoda S5.

C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиа-холдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль Omoda S5 . Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!

Реклама / АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549 / erid 4CQwVszH9pWwo4CyWL1