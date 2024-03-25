Экономичная силовая установка, шикарный салон: представлен новый китайский внедорожник

Продажи нового гибридного внедорожника Changan UNI-Z начались в Китае

Автопроизводитель Changan готовит к запуску свой новый гибридный кроссовер Uni-Z. Премьера новинки пройдет в Китае 28 марта. Уже сейчас можно оформить предзаказ на машину в двух комплектациях по цене от 127 900 до 134 900 юаней – это примерно 1,6-1,7 млн рублей по текущему курсу.

Changan Uni-Z – это среднеразмерный кроссовер. Его габариты: длина – 4730 мм, ширина – 1890 мм, а высота – 1680 мм при колесной базе 2795 мм. Новинка оснащена трапециевидной решеткой радиатора с матричным узором, окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект «парящей» крыши, а также алюминиевыми колесными дисками с оригинальным узором.

Changan UNI-Z

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 14,6-дюймовым дисплеем, мультируль. Есть также система распознавания голоса и лица.

В стандартную комплектацию кроссовера войдет усовершенствованная система помощи водителю 2-го уровня, в нее входит система предупреждения о выходе из полосы движения и лобовом столкновении, функция автоматического экстренного торможения, система удержания в полосе движения, система распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. У новинки кожаный салон.

Changan UNI-Z

Кроссовер оборудован новейшей гибридной системой Blue Whale iDD от Changan, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 72 кВт (98 л.с.) и электромотора на 158 кВт (215 л.с.), соединенных вариатором E-CVT. До «сотни» авто разгоняется за 7,4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Ранее сообщалось, что «За рулем» оценил прогресс марки Haval на примере кроссовера Dargo X.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com