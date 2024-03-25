В Россию привезли неубиваемый японский внедорожник: что с ценой

В РФ продается самый надежный автомобиль в мире по цене от 6 млн рублей

Внедорожник Toyota 4Runner был признан экспертами Consumer Reports самой надежной машиной в истории. Теперь его можно купить и в России. Дилеры и «частники» предлагают модель на известных сайтах объявлений, минимальная цена составила 6 040 000 рублей.

За такую сумму новый 4Runner 2023 года выпуска оценил “частник” из Новосибирска. Предлагается модель в комплектации TRD-Off Road Premium, в цену уже включен утилизационный сбор. Состав комплектации не указан, но на фото можно увидеть, что в нее входят колеса на литых дисках, кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, электрорегулировки передних кресел, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида с динамической разметкой, парктроники, двухзонный климат-контроль, рейлинги на крыше и прочее.

Toyota 4Runner

Этот же продавец предлагает еще три Toyota 4Runner 2023 года выпуска: за 6 180 000 рублей, 6 200 000 рублей и 6 270 000 рублей.

Toyota 4Runner 2024 года компания из Москвы продает за 7 965 000 рублей, а дороже всего этот автомобиль также продают в Новосибирске — за 10 211 000 рублей. «Техника» у всех «фораннеров» одна и та же: 4,0-литровый бензиновый «атмосферник» V6 мощностью 273 л.с., классический пятиступенчатый «автомат» и полный привод, дополненный понижающим рядом передач.

Toyota 4Runner

Ранее «За рулем» рассказал о неизвестных проектах малолитражек из Тольятти.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»