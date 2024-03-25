Цена новой машины за два года выросла почти на 1 млн рублей — а что на вторичке?

«Автостат»: новые автомобили в РФ за последние 2 года подорожали почти на 50%

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за последние два года выросла на 49%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе своего исследования.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года этот показатель составил 2,96 млн рублей, а средневзвешенная стоимость в 2021 году составила 1,99 млн рублей. Другими словами, новый легковой автомобиль за прошедшие два года подорожал, в среднем, почти на 1 млн рублей – почти в 1,5 раза.

Согласно анализу экспертов «Автостата», аналогичная ситуация сложилась и на рынке подержанных легковых автомобилей. Для сравнения: в 2021 году их средневзвешенная цена составляла 670 тысяч рублей, а уже в 2023 она достигла одного миллиона рублей – рост составил 49%.

Ранее независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сделал прогноз, что цены на новые легковые автомобили в 2024 году вырастут, в среднем, на 20-25%. По его мнению, на ценообразование окажет влияние такой фактор, как новые правила таможенного оформления автомобилей, ввозимых на рынок России через страны ЕАЭС.

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Источник: autostat.ru