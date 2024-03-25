Видео завораживает: пилоты Формулы-1 лично испытали суперкар McLaren Artura

Пилоты Формулы-1 Норрис и Пиастри протестировали спорткар McLaren Artura

Гонщики из команды «Макларен» в Формуле-1 Ландо Норрис и Оскар Пиастри провели испытания гибридного спорткара McLaren Artura. Заезды проходили на Международном автодроме Бахрейна, где в начале марта начался новый сезон чемпионата мира.

McLaren Artura производят с 2022 года. У автомобиля 2-литровый твин-турбодвигатель M630 V6 с 120-градусным развалом цилиндров. Общая мощность силовой установки с учетом 95-сильного электромотора составляет 680 л. с.

Также известно, что в конце февраля в McLaren представили открытую версию — Artura Spider, мощность его силовой установки составляет 700 л. с. По информации McLaren, этот Artura достигает 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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Источник: www.youtube.com