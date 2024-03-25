Не гниет и не ломается — кроссовер в цену Дастера, но современнее!

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный и недорогой Ford EcoSport

Интересный обзор подготовил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев: кроссоверы с пробегом, которые не любят перекупы. Поначалу эти модели в РФ «не зашли», а теперь видятся лакомым куском, оставаясь дешевле «звездных» аналогов.

Ford EcoSport

Так получилось, что за популярностью Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander мы немного забыли о не менее достойных машинах, выгодных во всех отношениях. Как раз из таких – Ford EcoSport, перекликающийся по конструкции с Фиестой и продававшийся в РФ с 2014 по 2018 год. Цены стартуют от 1,2 млн рублей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Четыре года EcoSport выпускали у нас – в Набережных Челнах. Почему-то он был чуть дороже прямых конкурентов и продавался намного хуже более крупной Куги. Вторичка эту дороговизну успешно нивелировала.

Если отбросить варианты со скверным мотором 1.0 (125 л.с.) и непонятным трехцилиндровым 1.5 (123 л.с.), получаем выбор, близкий к оптимальному. Ищите «фокусовский» 1.6 (122 л.с.) с МКП. Модификацию с роботом не рекомендуем – коробка PowerShift того периода способна отравить жизнь. А если непременно нужна АКП, то выручит атмосферный 2.0 (148 л.с.) в паре с гидромеханическим автоматом 6F35.

Получите машину размером с Renault Duster и по цене Дастера (для шестилетних машин с 2.0, автоматом и полным приводом), но Ford. Более надежный и гораздо современнее оснащенный, вплоть до Bluetooth с голосовым управлением и пуска двигателя кнопкой. Подвеска терпеливая и живучая, клиренс 200 мм. Багажник так себе – около 300 л, зато просторный салон. Выраженной склонности к коррозии нет.

Ford EcoSport

А какие еще нераскрученные, но надежные кроссоверы с пробегом есть сейчас на рынке ? Изучаем полный список!