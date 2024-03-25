Не гниет и не ломается — кроссовер в цену Дастера, но современнее!
Интересный обзор подготовил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев: кроссоверы с пробегом, которые не любят перекупы. Поначалу эти модели в РФ «не зашли», а теперь видятся лакомым куском, оставаясь дешевле «звездных» аналогов.
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Так получилось, что за популярностью Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander мы немного забыли о не менее достойных машинах, выгодных во всех отношениях. Как раз из таких – Ford EcoSport, перекликающийся по конструкции с Фиестой и продававшийся в РФ с 2014 по 2018 год. Цены стартуют от 1,2 млн рублей.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Четыре года EcoSport выпускали у нас – в Набережных Челнах. Почему-то он был чуть дороже прямых конкурентов и продавался намного хуже более крупной Куги. Вторичка эту дороговизну успешно нивелировала.
Если отбросить варианты со скверным мотором 1.0 (125 л.с.) и непонятным трехцилиндровым 1.5 (123 л.с.), получаем выбор, близкий к оптимальному. Ищите «фокусовский» 1.6 (122 л.с.) с МКП. Модификацию с роботом не рекомендуем – коробка PowerShift того периода способна отравить жизнь. А если непременно нужна АКП, то выручит атмосферный 2.0 (148 л.с.) в паре с гидромеханическим автоматом 6F35.
Получите машину размером с Renault Duster и по цене Дастера (для шестилетних машин с 2.0, автоматом и полным приводом), но Ford. Более надежный и гораздо современнее оснащенный, вплоть до Bluetooth с голосовым управлением и пуска двигателя кнопкой. Подвеска терпеливая и живучая, клиренс 200 мм. Багажник так себе – около 300 л, зато просторный салон. Выраженной склонности к коррозии нет.
А какие еще нераскрученные, но надежные кроссоверы с пробегом есть сейчас на рынке ? Изучаем полный список!
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Отзывы о Ford Ecosport (3)
Год выпуска: 2018 (почему-то невозможно задать этот год через выпадающий список на сайте), обновленная версия. Полный привод, высокий клиренс, классический автомат, логичная работа полного привода, превосходная управляемость, хороший разгон, удобная посадка, прекрасная эргономика водительского места, удобное управление голосом телефона и мультимедийной системы.
Слегка укороченные щётки лобового стекла (и отсюда неполная зона очистки), микроскопический дисплей бортового компьютера.
Приобрели чуть менее полугода назад EcoSport 4AW AT 2.5 бензин, 150 л.с. До этого был опыт эксплуатации нескольких европейских и японских машин (включая паркетники), а также Ford Kuga. По ощущению управление обновленным EcoSport близко к Куге. Отличная управляемость, есть ощущение связи с колесами. Едет и дорогу держит практически так же уверенно, как Куга, лишь в сильной колее или на серьезных неровностях заметно, что база короче. Во время снежного месива на дорогах в абсолютно нечищенном СПб этой зимой отлично показал себя полный привод, нигде не было проблем с преодолением снежных завалов. Расход в городе примерно 10-11 л, на трассе 7-8 л на 95 бензине. Для водителя с ростом 190 см посадка, обзорность и эргономика -- превосходны. Удобно наличие вывода USB-разъема вверху лобового стекла для питания регистратора. Багажник относительно небольшой, но при необходимости задние сиденья легко складываются и можно загрузить достаточно вещей. Из-за того, что запаска находится на задней двери (бразильские корни), дверь открывается вбок влево, нужно следить, чтобы не задеть сзади стоящий автомобиль на парковке -- к этому привыкаешь быстро. Маленький убогий дисплейчик бортового компьютера (при наличии основного большого мультимедийного дисплея), укороченные щётки лобового стекла (и уменьшенные зоны очистки), отсутствие верхних ручек в салоне -- из разряда "экономии на спичках". Невозможно объяснить все это иначе, как желанием подчеркнуть "бюджетность" (хотя автомобиль не такой уж и дешевый) или более низкий по отношению к Куге статус.