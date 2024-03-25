Разлетаются как пирожки: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей

Дилеры рассказали о высоком спросе на авторынке на отечественные «Москвичи»

На авторынке России резко вырос спрос на автомобили Москвич 3 на фоне снижения цен на них в автосалонах. По словам дилеров московских салонов, в наличии осталось считаное количество экземпляров, и они «стремительно расходятся».

«Сейчас эти машины разлетаются как пирожки», – рассказал представитель одного из салонов.

Цены снижены на автомобили Москвич 2023 года выпуска, например, лифтбек Москвич 6 стал дешевле в начале марта, но в сравнении с кроссовером Москвич 3 он есть у дилеров в «необходимых количествах».

Отечественный производитель «Москвич» в начале марта анонсировал беспрецедентное снижение цен на две бензиновые модели – кроссовер Москвич 3 и лифтбек Москвич 6, речь идет только об автомобилях 2023 года выпуска. В частности, стоимость «третьего» кроссовера в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» упала на 630 тыс. рублей, а в версии «Комфорт» – на 712 тыс. рублей. Теперь за модель просят от 1,590 млн до 1,766 млн рублей.

«Шестой» лифтбек подешевел на 490 тыс. рублей, причем во всех комплектациях. Цена – от 2,136 млн до 2,626 млн рублей. При этом цена электрокроссовера Москвич 3е не изменилась, она составляет 3,950 млн рублей.

Согласно данным «Автостата», «Москвич» по итогам текущего февраля реализовал более 1050 автомобилей, примерно 100 из этого количества приходится на лифтбек Москвич 6.

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Источник: autonews.ru