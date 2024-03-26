Водитель не дал проехать скорой помощи, спешившей на помощь беременной женщине

В Удмуртии оштрафовали водителя, перекрывшего проезд машине скорой помощи

В Сети появилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Шкода при движении по улице Полесской села Октябрьский Завьяловского района Удмуртии не предоставил преимущество в движении скорой, которая двигалась с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Правонарушителем оказался 35-летний мужчина. У него была возможность освободить дорогу, но мужчина заблокировал движение бригаде медиков, спешившей на вызов к беременной женщине.

Врачи все же добрались до пациентки и оказать ей необходимую помощь. В отношении водителя сотрудники полиции составили административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.

Теперь ему грозит штраф в размере 3000-5000 рублей или лишение права управления ТС на срок от трёх месяцев до одного года.

Ранее «За рулем» сообщал, что глава ГИБДД разъяснил ситуацию с ДТП с участием авто без номерных знаков.

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Источник: ГИБДД России