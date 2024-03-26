Новый бронемобиль «Центурион» зацепил западную прессу

Появились первые фото нового российского броневика «Центурион»

Бронемобиль «Центурион» предназначен для российских сил специального назначения, и он уже привлек внимание иностранных СМИ, как, впрочем, и все российские новинки военного и специального назначения.

Бронемобиль «Центурион»

По мнению специалистов издания Army Recognition, «Центурион» – это новая версия бронемобиля «Фалькатус», который известен также под названием «Каратель».

Бронемобиль «Центурион»

Полноприводный броневик имеет угловатый дизайн, который повышает уровень баллистической защиты автомобиля. В кузове есть 4 двери с бойницами и кормовой выход с пандусом для десантирования.

Известно, что «Центурион» получил систему кругового обзора, на что указывает наличие камер на кузове, но других подробностей об автомобиле нет.

Также бронемобиль должен оснащаться мощным двигателем и усиленной подвеской.

«Имеются конструктивные параллели между "Центурионом" и "Фалькатусом" – уже известным бронеавтомобилем, используемым ФСБ на протяжении более 10 лет. Они имеют общие элементы конструкции, такие как структура брони, расположение огневых точек, обеспечение кругового обзора и наличие многочисленных дверей», – пишут западные журналисты.