Этот маленький недостаток обернется большой проблемой — что не так с чешскими авто
Поставки автомобилей Skoda в Россию прекратились, на вторичном рынке есть ликвидные модели, причем проблем с их ремонтом не будет благодаря некогда широкой дилерской сети бренда. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в интервью «Российской газете» назвал самые надежные и самые проблемные модели марки.
«К наиболее надежным автомобилям чешского бренда Skoda можно отнести модели, не требующие ремонта даже спустя 100 тыс. км пробега. Проблем не возникает у владельцев Skoda Superb, Skoda Yeti и Skoda Octavia – на сервис за период прохода указанного километража обращаются только 6%, 7,8% и 11,8% владельцев соответственно, тогда как среднее количество обращений по бренду составляет 8%», — отметил собеседник издания.
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По словам Рязанова, репутацию надежности автомобилям обеспечивает широкий ассортимент технологий в части безопасности, например, режим для внедорожной езды, полный привод с подключаемым дифференциалом, система стабилизации и курсовой устойчивости на скользкой дороге.
Самой проблемной моделью Рязанов называет кроссовер Kodaiq, у него спустя уже 30-40 тысяч км пробега требуется обработка специальными материалами ручек дверей — они сильно скрипят и туго открываются. Кроме того, начинает «рассыпаться» заднее стекло, как правило, производства компании Sisecam.
Также неустойчивым к поломкам Рязанов отнес Skoda Karoq, у этой модели очень маленький для российских условий дорожный просвет — 160 мм. Это может стать причиной проблем с подвеской при передвижении автомобиля по бездорожью, особенно когда он загружен пассажирами или грузом, резюмировал эксперт.
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Источник: rg.ru
Отзывы о Skoda Karoq (5)
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.