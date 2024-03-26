Этот маленький недостаток обернется большой проблемой — что не так с чешскими авто

Автоэксперт Рязанов перечислил самые надежные и проблемные модели Skoda

Поставки автомобилей Skoda в Россию прекратились, на вторичном рынке есть ликвидные модели, причем проблем с их ремонтом не будет благодаря некогда широкой дилерской сети бренда. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в интервью «Российской газете» назвал самые надежные и самые проблемные модели марки.

«К наиболее надежным автомобилям чешского бренда Skoda можно отнести модели, не требующие ремонта даже спустя 100 тыс. км пробега. Проблем не возникает у владельцев Skoda Superb, Skoda Yeti и Skoda Octavia – на сервис за период прохода указанного километража обращаются только 6%, 7,8% и 11,8% владельцев соответственно, тогда как среднее количество обращений по бренду составляет 8%», — отметил собеседник издания.

По словам Рязанова, репутацию надежности автомобилям обеспечивает широкий ассортимент технологий в части безопасности, например, режим для внедорожной езды, полный привод с подключаемым дифференциалом, система стабилизации и курсовой устойчивости на скользкой дороге.

Самой проблемной моделью Рязанов называет кроссовер Kodaiq, у него спустя уже 30-40 тысяч км пробега требуется обработка специальными материалами ручек дверей — они сильно скрипят и туго открываются. Кроме того, начинает «рассыпаться» заднее стекло, как правило, производства компании Sisecam.

Также неустойчивым к поломкам Рязанов отнес Skoda Karoq, у этой модели очень маленький для российских условий дорожный просвет — 160 мм. Это может стать причиной проблем с подвеской при передвижении автомобиля по бездорожью, особенно когда он загружен пассажирами или грузом, резюмировал эксперт.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: rg.ru