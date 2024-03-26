#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот маленький недостаток обернется большой проблемой — что не так с чешскими авто
26 марта
Этот маленький недостаток обернется большой проблемой — что не так с чешскими авто
Автоэксперт Рязанов перечислил самые надежные и...
Эти семейные машины с пробегом признаны самыми худшими
26 марта
Эти семейные машины с пробегом признаны самыми худшими
WhatCar: в топ-10 худших семейных машин попали...
Chevrolet Orlando
26 марта
Практичный компактвэн с надежным мотором и АКП — уже в России по приятной цене
На рынке России появился 7-местный Chevrolet...

Установлен новый рекорд по продажам машин: какие марки предпочли россияне

«Автостат»: в РФ за неделю продали рекордные в 2024 году 35,2 тыс. автомобилей

В РФ зафиксирован рекорд по продажам в этом году новых легковых машин за неделю. Так, с 18 по 24 марта в стране продали 35,23 тыс. единиц автомобилей.

Аналитики отмечают, что последний аналогичный рекорд на рынке новых легковых машин зафиксировали по итогам 9-й недели года: тогда реализовали чуть более 34 тыс. единиц. Уточняется, что Lada за последние три недели беспрерывно наращивала объемы и за 12-ю неделю года тоже установила свой рекорд (9,61 тыс. проданных машин).

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Эти кроссоверы не любят перекупы – 5 нераскрученных и (потому) выгодных предложений

В рейтинге брендов после Lada расположились такие «китайцы», как Haval, Geely, Chery и Changan. Топ-10 замкнули Exeed, Omoda, Lixiang, «Москвич» и Belgee.

Ранее сообщалось, что «За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
26.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0