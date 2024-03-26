Установлен новый рекорд по продажам машин: какие марки предпочли россияне

«Автостат»: в РФ за неделю продали рекордные в 2024 году 35,2 тыс. автомобилей

В РФ зафиксирован рекорд по продажам в этом году новых легковых машин за неделю. Так, с 18 по 24 марта в стране продали 35,23 тыс. единиц автомобилей.

Аналитики отмечают, что последний аналогичный рекорд на рынке новых легковых машин зафиксировали по итогам 9-й недели года: тогда реализовали чуть более 34 тыс. единиц. Уточняется, что Lada за последние три недели беспрерывно наращивала объемы и за 12-ю неделю года тоже установила свой рекорд (9,61 тыс. проданных машин).

В рейтинге брендов после Lada расположились такие «китайцы», как Haval, Geely, Chery и Changan. Топ-10 замкнули Exeed, Omoda, Lixiang, «Москвич» и Belgee.

Ранее сообщалось, что «За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором.

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Источник: «Автостат»