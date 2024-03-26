Самый популярный в СНГ трактор серьезно обновили

МТЗ показал модернизированный трактор Belarus с деталями из композитов

Самый массовый трактор в СНГ, наконец-то, прошел модернизацию. Речь про семейство Belarus 80/82, оно же МТЗ-80/82 – машины Минского тракторного завода (МТЗ), ведущие родословную от легендарной советской сельхозтехники. Однако теперь «родства» со старыми тракторами СССР будет меньше, и дело не только в новом фирменном цвете.

Вслед за другими представителями линейки МТЗ машины семейства «Беларус» переводят на композитные кузовные панели. Из SMC-материалов будут теперь изготавливаться крылья и капоты Belarus 80/82.

Визуально машины поменялись довольно значительно, да и будущие рестайлинги можно будет производить легко – пластиковые детали просты в разработке и дешевле в производстве. Но для потребителей важнее, что они легче и практичнее стальных. Детали окрашены в массе, поэтому не боятся легких царапин.

Пресс-релиз производителя разъясняет, что SMC-материалы – это компаунд на основе стирилизованных ненасыщенных полиэфирных смол, наполненных стекловолокном и минеральными наполнителями (карбонатом кальция и гидроксидом алюминия), пигментами и катализаторами.

Кроме того, у новых машин квадратные фары заменены на круглые, осовременен интерьер, кабина получила цельностеклянные двери. Производство модернизированных МТЗ-80/82 должно стартовать уже в 2024 году.

Источник: МТЗ, Автопоток