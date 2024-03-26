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Как сэкономить до 30% на ремонте европейского автомобиля

Эксперт Буров рассказал о ремонте машины из ЕС на фоне роста подделок запчастей

За последние несколько лет в РФ стало намного больше подделок запчастей для автомобилей из ЕС, установка которых может привести к выходу из строя всей машины. Как сэкономить до 30% на качественном ремонте авто из ЕС, рассказал руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

Он отметил, что по итогам 2023 года детали для европейских машин подорожали на 20%, а за последние два года ассортимент запчастей для таких авто в РФ заметно обеднел. В большей степени это касается оригинальных комплектующих.

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В виде альтернативы можно рассмотреть запчасти ОЕМ, которые производят на тех же заводах, где автоконцерны заказывают производство оригинальной продукции, пояснил Буров.

Также за последние годы в РФ появились десятки новых производителей запчастей-аналогов из Китая, Индии и Ирана, которые привлекают невысокой ценой — на 15–70% ниже, чем оригинальные запчасти. Такая продукция может быть низкокачественной или вовсе контрафактной, предупредил эксперт.

Перед покупкой он посоветовал проверить сертификаты качества, а также уточнить срок гарантии (он не может быть меньше 3-6 месяцев для качественной продукции).

Кроме аналогов можно купить восстановленные детали, отметил Буров. Их ресурс на 20–30% меньше, но стоят такие детали дешевле аналогов.

Также специалист пояснил, что стоимость самого ремонта может быть выше в неофициальных автосервисах, так как аккредитованные брендом площадки ориентируются на карту обслуживания с фиксированной стоимостью нормо-часа, а прочие устанавливают цены сами.

Также Буров пояснил, что стоимость запчастей, купленных непосредственно в автосервисе, будет на 15–30% выше средней на рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
26.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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