В Москве восстановили уникальную Волгу-такси (видео)

Музей транспорта Москвы показал редчайший отреставрированный таксомотор ГАЗ-24-04

Музей транспорта Москвы опубликовал видеоролик о реставрации редчайшего образца московского таксомотора. «За рулем» уже рассказывал об этой интересной машине, теперь же есть возможность посмотреть на нее в движении.

Такие универсалы ГАЗ-24-04 использовались в качестве столичного такси с 1973 по 1991 годы. До 1985 года было выпущено всего чуть более 8,5 тысячи автомобилей этой модели.

Восстановленный образец – один из самых ранних, он выпущен в 1972 году. У машины богатая история – ранее она экспонировалась в Музее московского такси. Но специалистам Музея транспорта Москвы предстояло восстановить кузов, салон, двигатель, коробку передач и тормозную систему.

Универсал брал на борт до 7 человек. Среднестатистический советский гражданин мог позволить себе поездку на такой машине примерно раз в неделю: до 1977 года она стоила 10 копеек за 1 км, еще 10 копеек брали за посадку.

Источник: Музей транспорта Москвы