Ремонт или продажа: стоит ли избавляться от машины с нарушенной геометрией кузова

Автоэксперт Закиев объяснил, в каких случаях нужно продать автомобиль после ДТП

Если вследствие ДТП геометрия кузова автомобиля нарушилась, лучше его продать, а при наличии незначительных повреждений рациональнее будет отремонтировать машину. Таким советом с корреспондентом издания Life.ru поделился автоэксперт Булат Закиров.

Рассуждая о том, стоит ли восстанавливать транспортное средство после аварии, или все-таки купить новую машину, эксперт отметил, что в последнее время количество поврежденных автомобилей, сданных в автосалоны, сократилось.

«За последние полгода нам ни разу не сдавали битые машины по программе трейд-ин. Большинство водителей восстанавливают автомобили сами и дальше ездят. Все дело в том, что европейские и японские машины обновить стало сложнее. Если только вы не готовы пересесть на "китайцев"», — подчеркнул сооснователь автосалона Car-Traid.

Закиев предупредил, что в случае ремонта автовладельцы должны быть готовы к тому, что сейчас стоимость кузовных деталей выросла, а большинство позиций не бывает в наличии. Если заказывать необходимое оборудование за рубежом, на это уйдет пара месяцев, еще месяц понадобится на сам ремонт машины. К тому же стоит учитывать степень повреждения машины, уточняет Закиев.

Если геометрия кузова после ДТП нарушилась и сработали подушки безопасности, лучше его продать, советует эксперт. Но если у машины повреждения незначительные, включая мелкие царапины, сколы и вмятины — машину однозначно стоит ремонтировать, подытожил Закиев.

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Источник: life.ru