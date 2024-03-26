Ремонт или продажа: стоит ли избавляться от машины с нарушенной геометрией кузова
Если вследствие ДТП геометрия кузова автомобиля нарушилась, лучше его продать, а при наличии незначительных повреждений рациональнее будет отремонтировать машину. Таким советом с корреспондентом издания Life.ru поделился автоэксперт Булат Закиров.
Рассуждая о том, стоит ли восстанавливать транспортное средство после аварии, или все-таки купить новую машину, эксперт отметил, что в последнее время количество поврежденных автомобилей, сданных в автосалоны, сократилось.
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«За последние полгода нам ни разу не сдавали битые машины по программе трейд-ин. Большинство водителей восстанавливают автомобили сами и дальше ездят. Все дело в том, что европейские и японские машины обновить стало сложнее. Если только вы не готовы пересесть на "китайцев"», — подчеркнул сооснователь автосалона Car-Traid.
Закиев предупредил, что в случае ремонта автовладельцы должны быть готовы к тому, что сейчас стоимость кузовных деталей выросла, а большинство позиций не бывает в наличии. Если заказывать необходимое оборудование за рубежом, на это уйдет пара месяцев, еще месяц понадобится на сам ремонт машины. К тому же стоит учитывать степень повреждения машины, уточняет Закиев.
Если геометрия кузова после ДТП нарушилась и сработали подушки безопасности, лучше его продать, советует эксперт. Но если у машины повреждения незначительные, включая мелкие царапины, сколы и вмятины — машину однозначно стоит ремонтировать, подытожил Закиев.
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Источник: life.ru