Авто для девушки: борьба со стереотипами и расчет бюджета

Сервис «Автотека» дал полезные советы по выбору первого авто для девушки

Эсперты сервиса «Автотека» (проект Авито Авто) разбирались, как девушкам подготовиться к покупке первого автомобиля

Определитесь с бюджетом

В мечтах это – роскошный кабриолет. В реальности значительно важнее практичность и разумность расходов. Помимо стоимости автомобиля, необходимо учитывать и дополнительные расходы: страховку, техобслуживание, налоги, парковку, топливо и т. д.

Если в объявлении указана цена автомобиля ниже рыночной на 20% и более, будьте уверены, проблемы будут либо в технической плоскости, либо в юридической (автомобиль в угоне, залоге и т. д.).

Одна из самых распространенных «болячек» – коррозия кузова. Некоторые автомобили менее устойчивы к ней из-за качества используемой стали или защитного покрытия. Другие авто отличаются прихотливой электроникой, что может приводить к частым ремонтам.

Не следуйте стереотипам

Бытует мнение, что существуют «девчачьи» и «мужские» модели автомобилей. Однако выбор должен базироваться на личных предпочтениях и потребностях, а не на предрассудках. Если вам нравится Toyota Land Cruiser или Zeekr – почему бы и нет? Если нужен городской автомобиль для ежедневных поездок, он совсем необязательно должен выглядеть «женским».

Найдите баланс между комфортом и функциональностью

После выбора модели стоит обратить внимание на комплектацию. Автоматическая коробка передач, система контроля устойчивости (поможет стабилизировать авто на скользких российских дорогах), парктроник или камера заднего вида – это дополнительная уверенность, которая не помешает за рулем первого авто.

Комфорт в виде кондиционера и качественной музыкальной системы тоже важен.

Цвет имеет практическое значение. Австралийские ученые выяснили, что черные автомобили оказываются в авариях на 12% чаще, чем белые, в дневное время. А в сумерках и ночью это значение вырастает до 47%. В общем, лучше предпочесть светлые и яркие цвета.

Проверьте историю

Если вы склоняетесь к покупке автомобиля с пробегом, ключевой момент – тщательная проверка его истории. Например, при покупке первого авто стоит избегать машин, которые участвовали в аварийных аукционах в России или за рубежом. Согласно исследованию «Автотеки», первое место в списке самых популярных масс-маркет моделей, принимавших участие в американских аварийных аукционах, занял Nissan Rogue с долей 89%. За ним следуют Kia Forte – 72% и Dodge Challenger с долей 71%.