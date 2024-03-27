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Заправлять машину при таком условии опасно для жизни

Вадим Стрельбицкий: Заправляться с заведенным мотором нельзя из-за риска пожара

Некоторые водители, приезжая заправляться, оставляют двигатель заведенным. Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, почему так делать не стоит. По его словам, это несет серьезную опасность для водителя, пассажиров и всех окружающих.

Так, при включенном двигателе высок риск возгорания: в процессе заправки машины при работающем моторе может образоваться искра, что в комбинации с топливом приведет к пожару или взрыву. Особенно опасно, если такое случится на территории заправки.

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Также велика вероятность повреждения элементов топливной системы, что повлечет за собой сопутствующие проблемы при эксплуатации машины.

И еще при включенном моторе бензин может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
27.03.2024
Фото:freepik / freepik
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