Японский кроссовер с безотказными моторами и богатым оснащением по цене недорогого «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный и недорогой Honda Crosstour

На вторичном рынке есть недооцененные модели. В свое время новыми их не особо покупали, и одна из очевидных причин – высокие цены, ведь их не собирали в России. Про некоторые из них не сразу и вспомнишь. Например, Honda Crosstour – полноразмерный кроссовер с передним или полным приводом.

Этот автомобиль в свое время был прямым конкурентом Toyota Venza и создавался специально для американского рынка, сборка производилась в штате Огайо. Хотя официально его и завозили в Россию (с 2012 по 2015 год), изначально продажи за пределами Америки не планировались.

По длине Honda Crosstour превосходит даже Land Cruiser 200, а оснащение весьма к нему близкое. И, что удивительно, цена на Honda Crosstour сейчас в два раза ниже цены Land Cruiser 200.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Популярности Хонды CR-V (она на 40 см короче) не снискал – новым был заметно дороже, и название незнакомое. А вот на вторичке продается за те же деньги.

У CR-V просвет всего 180 мм, а мотор 2.4 – старший. У Кросстура атмосферник серии К24 2.4 (194 л.с.) – младший, дружит только с гидроавтоматом. Встречается также V6 3.5 (275 л.с.), тоже только с автоматом. Не вдаваясь в нюансы, большие хондовские моторы и трансмиссии по надежности и ресурсу не уступают тойотовским.

Конкретно эти агрегаты ходят свыше 350 тысяч км. Так что и при пробеге под 200 тысяч км покупка машины имеет смысл. А есть предложения около 100 тысяч км – в районе 2,5 млн рублей.

Интерьер, электронные ассистенты и комфорт в Кросстурах разочарования не вызовут, резюмирует автор.

Эти автомобили обладают теми же характеристиками, что и Toyota Venza, при этом набор функций еще шире.

К сожалению, Honda Crosstour крайне редка на нашем рынке – всего было продано около 2,5 тыс. экземпляров. Кроме того, машин моложе 9 лет вы не найдете.

О других недооцененных моделях читайте в материале нашего автора.