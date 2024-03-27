#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия запустит производство батарей для электромобилей
27 марта
Россия запустит производство батарей для электромобилей
Аккумуляторы для электромобилей Росатома будут...
Мартин Брандл
27 марта
Сайнс был великолепен в гонке — Мартин Брандл подвел итоги Гран-При Австралии
Экс-гонщик Брандл: пилот Ferrari испанец Сайнс...
Toyota Avalon
27 марта
Аналог ушедшей Camry: этот неубиваемый японский седан резко подешевел в России
Самый надежный седан по версии iSeeCars Toyota...

Эти китайские машины стали самыми распространенными в корпоративных парках РФ

«Автостат»: Geely и Chery стали самыми популярными авто из КНР в парках юрлиц

Эксперты агентства «Автостат» перечислили наиболее распространенные марки и модели китайских авто, которые были определены в ходе подготовки отчета под названием «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.».

Так, на 1 января текущего года в РФ насчитывалось около 194 тыс. легковых китайских машин, зарегистрированных на юрлиц. Чуть более 70% из них приходится на четыре марки. На первом месте бренд Geely с показателем 40,2 тыс. ед., далее следует марка Chery (40,1 тыс. ед.). На третьей строчке расположился Haval (37,1 тыс. ед.), а за ним Exeed (19,6 тыс. ед.).

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Как сэкономить до 30% на ОСАГО — 8 неочевидных способов

В парках юрлиц среди «китайцев» чаще всего встречается кроссовер Geely Coolray – 20,4 тыс. единиц. За ним по популярности следует кроссовер Haval Jolion (18,2 тыс. ед.), еще ниже расположились две модели бренда Chery – Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro (10,6 тыс. и 10 тыс. ед. соответственно).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли недорогую замену Ларгусу с надежным мотором.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем»
27.03.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0