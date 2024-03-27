Эти китайские машины стали самыми распространенными в корпоративных парках РФ

«Автостат»: Geely и Chery стали самыми популярными авто из КНР в парках юрлиц

Эксперты агентства «Автостат» перечислили наиболее распространенные марки и модели китайских авто, которые были определены в ходе подготовки отчета под названием «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.».

Так, на 1 января текущего года в РФ насчитывалось около 194 тыс. легковых китайских машин, зарегистрированных на юрлиц. Чуть более 70% из них приходится на четыре марки. На первом месте бренд Geely с показателем 40,2 тыс. ед., далее следует марка Chery (40,1 тыс. ед.). На третьей строчке расположился Haval (37,1 тыс. ед.), а за ним Exeed (19,6 тыс. ед.).

В парках юрлиц среди «китайцев» чаще всего встречается кроссовер Geely Coolray – 20,4 тыс. единиц. За ним по популярности следует кроссовер Haval Jolion (18,2 тыс. ед.), еще ниже расположились две модели бренда Chery – Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro (10,6 тыс. и 10 тыс. ед. соответственно).

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Источник: «Автостат»