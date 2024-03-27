У нас появился виртуальный сотрудник!

«За рулем» запустил цифрового аватара для озвучки контента

Редакция «За рулем» пополнилась новым сотрудником – мы запустили цифрового аватара, который помогает нам озвучивать материалы, выходящие на сайте. Уже сейчас вы можете взглянуть, как аватар пересказывает статью главного редактора Максима Кадакова «Новые правила растаможки: что изменится на авторынке РФ после 1 апреля».

Это как ведущий новостей или аналитических программ – четко донесет суть, раскроет нюансы, добавит аналитики, построит прогноз. Если вы любите «За рулем», но не всегда находите время на чтение длинных текстов, наш цифровой аватар – идеальный выход для вас. Включите его как программу на ТВ или любимый блог в сети – и оставайтесь в курсе того, о чем пишет «За рулем»!

Мы пробуем новое. И делаем это вместе с вами. Насколько долгой и плодотворной будет наша работа с аватаром, как часто он будет появляться, о чем будет рассказывать – зависит от того, насколько вам зайдет новый формат.

Мы просим вас оставить мнение под первым видео с аватаром в VK – нравится ли вам такой способ донесения информации? Стоит ли аватару озвучивать только большие статьи или, может быть, через него вам было бы удобно смотреть и слушать новости и советы наших экспертов? И главное – у аватара пока нет имени! Ждем ваших комментариев в VK!

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Источник: VK/«За рулем»