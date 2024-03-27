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Навылет – что делают российские ракеты с бронетехникой НАТО

Российские танковые ракеты пробивают бронетехнику ВСУ насквозь

Военные действия в зоне проведения Специальной военной операции лишний раз показали, на что способны российские танковые ракеты.

Речь идет об управляемых ракетах, запускаемых через орудие танков – именно поэтому все современные танки, кроме британских Челленджеров, имеют гладкоствольные, а не нарезные орудия.

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Имеющиеся в боеукладке российских танков ракеты уничтожают любую бронетехнику, которую встречают на поле боя: как модернизированные советские танки, стоящие на вооружении ВСУ, так и бронетехнику НАТО, будь то Леопард или Абрамс.

В частности, это комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1», несущей тандемную кумулятивную боевую часть.

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Средняя пробиваемость брони этими ракетами даже за дополнительной динамической защитой танка составляет около 800 миллиметров. То есть, при попадании не в толстую лобовую броню, «Инвары» пробивают танки насквозь, перемешивая все внутри и провоцируя детонацию боекомплекта. При ударах в лоб эти ракеты также уничтожают танк, но уже без выходного отверстия.

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Кирилл Панов
27.03.2024
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