Новый седан Omoda S5 — что с практичностью? Заглянули в багажник!

Максим Кадаков рассказал о том, как устроен багажник нового седана Omoda S5

Цена нового седана Omoda S5 в базовой комплектации Life составляет 2 249 900 рублей, но «За рулем» отдает такой бесплатно – вы можете выиграть этот автомобиль, приняв участие в конкурсе.

Главный редактор издания Максим Кадаков уже провел подробный обзор призовой машины, разобравшись во всех нюансах. В частности, глава «За рулем» рассказал о том, что собой представляет багажник Omoda S5.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Багажник у седана Omoda большой (482 литра), с ровными стенками, приятным ворсовым полом и вместительным подпольем.

В нем лежит докатка и, конечно же, есть комплект инструмента. Седан может быть не только красивым, но еще и практичным автомобилем.

Напоминаем всем читателям «За рулем», что именно этот абсолютно новый красный седан Omoda S5 издание разыгрывает в конкурсе, в котором может принять участие любой желающий.

Как выиграть Omoda S5?

Бесплатно стать обладателем седана Omoda S5 очень просто!

До 2 апреля посетите любой официальный дилерский центр Omoda в своем городе и пройдите тест-драйв седана Omoda S5. Свои впечатления и эмоции опишите в материале, снимите фото и видео. Затем опубликуйте пост в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудьте открыть доступ к профилю!

До 26 апреля соберите максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. По правилам, десять самых популярных постов с наибольшим количеством лайков выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции. Авторы постов, набравших больше всего лайков, поборются за главный приз – седан Omoda S5.

C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиахолдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль Omoda S5 . Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!

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