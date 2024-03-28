Эксперт дал рекомендации по подготовке машины к весне
Конечно же, основное внимание следует уделить замене зимней резины на летнюю. Рекомендуется провести эту процедуру при температуре от +5 до +7 градусов. Следует участь, что при частых поездках по загородным дорогам в темное время суток лучше подождать с заменой резины, чтобы избежать возможных заморозков.
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Также, Владимир Сажин отметил, что, если после замены резины вдруг произойдет резкое похолодание, следует либо воздержаться от поездки, либо строго следовать мерам безопасности на дороге. Таким как: соблюдение дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Автоэксперт подчеркнул, что лучше приехать позже, но безопасно.
Сажин также напомнил о необходимости очистить автомобиль от солевых отложений, оставшихся после зимы. Это включает промывку кузова, арок и проверку состояния подкапотного пространства. Любые солевые отложения или окиси необходимо удалить немедленно.
Кроме того, эксперт посоветовал положить весной в багажник летние предметы. В частности, одеяло или плед, а также ракетки для бадминтона и плавательный костюм. Это связано с тем, что когда проезжаешь мимо водоема, может возникнуть желание искупаться, и нужно быть во «всеоружии».
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Источник: РСН