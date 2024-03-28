Эксперт дал рекомендации по подготовке машины к весне

При по подготовке авто к сезону весна-лето важно уделить внимание шинам и кузову

Конечно же, основное внимание следует уделить замене зимней резины на летнюю. Рекомендуется провести эту процедуру при температуре от +5 до +7 градусов. Следует участь, что при частых поездках по загородным дорогам в темное время суток лучше подождать с заменой резины, чтобы избежать возможных заморозков.

Также, Владимир Сажин отметил, что, если после замены резины вдруг произойдет резкое похолодание, следует либо воздержаться от поездки, либо строго следовать мерам безопасности на дороге. Таким как: соблюдение дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Автоэксперт подчеркнул, что лучше приехать позже, но безопасно.

Сажин также напомнил о необходимости очистить автомобиль от солевых отложений, оставшихся после зимы. Это включает промывку кузова, арок и проверку состояния подкапотного пространства. Любые солевые отложения или окиси необходимо удалить немедленно.

Кроме того, эксперт посоветовал положить весной в багажник летние предметы. В частности, одеяло или плед, а также ракетки для бадминтона и плавательный костюм. Это связано с тем, что когда проезжаешь мимо водоема, может возникнуть желание искупаться, и нужно быть во «всеоружии».

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Источник: РСН