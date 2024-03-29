В чем ценность трофейной БМП Marder

Российских разработчиков заинтересовала броня немецкой БМП Marder

Российские военные затрофеили немецкую БМП Marder – она оказалась в идеальном состоянии, и теперь разработчики могут изучить ее сильные и слабые стороны. Военный эксперт Максим Климов объяснил, чем хороша, и в чем плоха немецкая боевая машина пехоты.

«История Marder началась на стыке 60-х и 70-х годов. В серию машина вышла примерно тогда же, что и советская БМП-1. В отличие от отечественной модели, она имела более слабое вооружение, но лучшую защищенность. Однако это привело к увеличению веса и отсутствию возможности плавать», – цитирует «Взгляд» Максима Климова.

Немецкая БМП Marder 1A3

Ставку на мобильность и на умение преодолевать водные преграды без посторонней помощи немецкие разработчики не делали потому, что все равно прочая техника их армии не отличается ни мобильностью, ни умением плавать.

«Предназначена немецкая машина для транспортировки пехоты и сопровождения танков. Соответственно, ходовые характеристики у нее находятся на уровне западной бронетехники, то есть они не очень высокие», – подчеркивает Климов.

Также эксперт отметил слабое вооружение Marder 1A3 и некоторую его непродуманность:

«Вооружение у БМП достаточно слабое. Она обладает 20-мм пушкой, которая способна поражать легкие машины и пехоту противника. Также Marder имеет возможность запуска противотанковых ракет. Однако из-за габаритов их применение против бронетехники неоправданно. В данном случае логичнее использовать пехотные расчеты или багги».

Но достоинства у БМП Marder все же есть. Это броня, которая в свое время вызывала уважение.

«Основное достоинство машины – это ее броня. На сегодняшний день она не столь эффективна, так как не устоит перед современными противотанковыми средствами. Тем не менее, БМП вполне способна выдерживать осколки от выстрелов артиллерии, что повышает живучесть машины. Именно этот аспект нам и инженерам нашего ВПК стоит изучить. Кроме того, на ней установлены современные средства связи и наблюдения», – подвел итог Климов.