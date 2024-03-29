АВТОВАЗ начал собирать Lada Granta в Азербайджане
АВТОВАЗ начал производство автомобилей Lada в Азербайджане, заявил глава компании Максим Соколов.
Он отметил, что производственная площадка Lada уже в текущем году может выпустить до 1,5 тысяч единиц.
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«Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Nova – Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta», – заявил Соколов.
Он прибавил, что автомобили Lada в Азербайджане любят и уважают, среди граждан они пользуются высоким спросом уже несколько десятилетий, поэтому компания решила стать «намного ближе» к клиентам в республике. В рамках проекта АВТОВАЗ специально трудоустраивает граждан, прошедших обучение под контролем специалистов из Тольятти.
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Источник: ТАСС
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...