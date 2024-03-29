АВТОВАЗ начал собирать Lada Granta в Азербайджане

Максим Соколов: АВТОВАЗ запустил производство автомобилей Lada в Азербайджане

АВТОВАЗ начал производство автомобилей Lada в Азербайджане, заявил глава компании Максим Соколов.

Он отметил, что производственная площадка Lada уже в текущем году может выпустить до 1,5 тысяч единиц.

«Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Nova – Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta», – заявил Соколов.

Он прибавил, что автомобили Lada в Азербайджане любят и уважают, среди граждан они пользуются высоким спросом уже несколько десятилетий, поэтому компания решила стать «намного ближе» к клиентам в республике. В рамках проекта АВТОВАЗ специально трудоустраивает граждан, прошедших обучение под контролем специалистов из Тольятти.

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Источник: ТАСС