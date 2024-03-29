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АВТОВАЗ начал собирать Lada Granta в Азербайджане

Максим Соколов: АВТОВАЗ запустил производство автомобилей Lada в Азербайджане

АВТОВАЗ начал производство автомобилей Lada в Азербайджане, заявил глава компании Максим Соколов.

Он отметил, что производственная площадка Lada уже в текущем году может выпустить до 1,5 тысяч единиц.

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«Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Nova – Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta», – заявил Соколов.

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Он прибавил, что автомобили Lada в Азербайджане любят и уважают, среди граждан они пользуются высоким спросом уже несколько десятилетий, поэтому компания решила стать «намного ближе» к клиентам в республике. В рамках проекта АВТОВАЗ специально трудоустраивает граждан, прошедших обучение под контролем специалистов из Тольятти.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Wikimedia
29.03.2024
Фото:АВТОВАЗ | Wikimedia
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40