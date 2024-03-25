Несоблюдение этой простой рекомендации в разы повышает риск аварии
Несоблюдение рекомендуемого производителем уровня давления в шинах может привести к преждевременному износу покрышек, а также стать причиной ДТП, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Он отметил, что многие специалисты автосервисов не проверяют рекомендации автопроизводителей по давлению в шинах для конкретной модели машины. Но выполнять эти рекомендации очень важно, отметил эксперт.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Он пояснил, что если накачать колеса слишком слабо, то скорость износа резины увеличится, а риски непредвиденных ситуаций и аварии возрастут. При перекачивании шин быстрее стирается центральная часть колеса, что также влияет на управляемость ТС, то есть на безопасность, а также на долговечность покрышек, отметил специалист.
Он заострил внимание на том, что недокачанные шины опаснее перекачанных, ведь они несут реальную угрозу для безопасности. Такое колесо может даже разбортироваться на повороте.
«Шпаргалку» в виде наклейки с рекомендованными показателями уровня давления шин можно найти в любой современной машине. Как правило, она находится в проеме двери или на лючке бензобака.
Ранее «За рулем» назвал самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Газета.Ru»