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Несоблюдение этой простой рекомендации в разы повышает риск аварии

Эксперт Родионов: недокачанные шины быстро изнашиваются и увеличивают риск ДТП

Несоблюдение рекомендуемого производителем уровня давления в шинах может привести к преждевременному износу покрышек, а также стать причиной ДТП, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он отметил, что многие специалисты автосервисов не проверяют рекомендации автопроизводителей по давлению в шинах для конкретной модели машины. Но выполнять эти рекомендации очень важно, отметил эксперт.

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Он пояснил, что если накачать колеса слишком слабо, то скорость износа резины увеличится, а риски непредвиденных ситуаций и аварии возрастут. При перекачивании шин быстрее стирается центральная часть колеса, что также влияет на управляемость ТС, то есть на безопасность, а также на долговечность покрышек, отметил специалист.

Он заострил внимание на том, что недокачанные шины опаснее перекачанных, ведь они несут реальную угрозу для безопасности. Такое колесо может даже разбортироваться на повороте.

«Шпаргалку» в виде наклейки с рекомендованными показателями уровня давления шин можно найти в любой современной машине. Как правило, она находится в проеме двери или на лючке бензобака.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 1
25.03.2024
Фото:freepik / jcomp
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