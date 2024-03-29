В ГИБДД рассказали, кто мешает подготовленным курсантам сдавать на права

В 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

В 2023 году около 11% кандидатов в водители смогли сдать практический экзамен с первой попытки, сообщил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров. Он также отметил, что только 30% кандидатов сдали теоретический экзамен на права с первой попытки.

По его словам, число кандидатов, не сдавших теоретическую часть экзамена в ГАИ с четвертой и более попыток, составило 7,6%, а 16% кандидатов не смогли сдать практический экзамен с четвертой или более попытки.

Мишуров подчеркнул, что отношение к экзамену не у всех кандидатов такое, каким должно быть. В итоге получается вал неподготовленных курсантов, которые мешают людям, которые действительно подошли к процессу ответственно, спокойно сдать экзамен.

В связи с этим и было принято решение увеличить интервал пересдачи экзаменов после трех неудачных попыток до 6 месяцев.

Напомним, что с 1 апреля вступает в силу пакет изменений в регламент по приему экзаменов на водительские права, утвержденный приказом МВД. Нововведения включают расширение допустимого количества штрафных баллов с 5 до 7, запрет на допуск к экзаменам учеников "серых" автошкол и увеличение сроков пересдачи экзаменов после трех неудачных попыток до 6 месяцев со дня предыдущего экзамена.

Среди позитивных изменений: представителю автошколы будет разрешено находиться в машине во время экзамена. Как известно, знакомый человек помогает курсанту успокоиться и более уверенно пройти испытания. Кроме того, расширят коридор для испытания разворот:с пяти до семи метров.

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Источник: «Интерфакс»