Модный дизайн, практичный комплектации – новый кроссовер Citroen
Citroen представил бюджетный кроссовер Basalt для внешних рынков
Citroen представил Basalt – новый кросс-купе для развивающихся стран, который сможет конкурировать с Рено Аркана. Выход в продажу запланирован на вторую половину 2024 года.
Citroen Basalt
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Передняя часть кроссовера очень похожа на Citroen C3 Aircross, но оснащен более модными светодиодными фарами. Отличается также отделка колесных арок и литые диски.
Citroen Basalt
Задняя часть Citroen Basalt отличается наклоненным стеклом и С-образными светодиодными фонарями и рельефным бампером.
Citroen Basalt построен на платформе Smart Car – доработанной версии платформы CMP.
Под капотом, вероятно, будет устанавливаться 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л.с. Не исключен и полностью электрический вариант.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Кирилл Панов
Фото:Citroen
1
29.03.2024
Фото:Citroen
Поделиться:
Оцените материал:
+1