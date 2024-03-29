Модный дизайн, практичный комплектации – новый кроссовер Citroen

Citroen представил бюджетный кроссовер Basalt для внешних рынков

Citroen представил Basalt – новый кросс-купе для развивающихся стран, который сможет конкурировать с Рено Аркана. Выход в продажу запланирован на вторую половину 2024 года.

Citroen Basalt

Передняя часть кроссовера очень похожа на Citroen C3 Aircross, но оснащен более модными светодиодными фарами. Отличается также отделка колесных арок и литые диски.

Citroen Basalt

Задняя часть Citroen Basalt отличается наклоненным стеклом и С-образными светодиодными фонарями и рельефным бампером.

Citroen Basalt построен на платформе Smart Car – доработанной версии платформы CMP.

Под капотом, вероятно, будет устанавливаться 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л.с. Не исключен и полностью электрический вариант.