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Модный дизайн, практичный комплектации – новый кроссовер Citroen

Citroen представил бюджетный кроссовер Basalt для внешних рынков

Citroen представил Basalt – новый кросс-купе для развивающихся стран, который сможет конкурировать с Рено Аркана. Выход в продажу запланирован на вторую половину 2024 года.

Citroen Basalt
Citroen Basalt

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Передняя часть кроссовера очень похожа на Citroen C3 Aircross, но оснащен более модными светодиодными фарами. Отличается также отделка колесных арок и литые диски.

Citroen Basalt
Citroen Basalt

Задняя часть Citroen Basalt отличается наклоненным стеклом и С-образными светодиодными фонарями и рельефным бампером.

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Citroen Basalt построен на платформе Smart Car – доработанной версии платформы CMP.

Под капотом, вероятно, будет устанавливаться 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 110 л.с. Не исключен и полностью электрический вариант.

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Кирилл Панов
Фото:Citroen
Количество просмотров 1
29.03.2024
Фото:Citroen
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