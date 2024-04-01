Mercedes-Benz GLA, Infiniti FX37: какие еще модели с «автоматом» стоят как Lada Vesta

Россиянам перечислили 7 машин с АКПП по цене новой Lada Vesta

В марте текущего года АВТОВАЗ запустил продажи Lada Vesta с вариатором. Новинки уже доступны в дилерских центрах по цене от 1,6 млн рублей. Пока в России нет официальных новых машин с АКПП или вариатором за такую стоимость. При этом многие дилеры предлагают интересные подержанные модели с «автоматом» по цене новой Lada Vesta.

Так, в одном из автосалонов Москвы продается бэушный Hyundai Solaris 2022 г. в. почти за 1,6 млн рублей. Модель оборудована 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с. и АКПП. Пробег составил 62 тысячи километров, владелец один.

Lada Vesta

Также за 1,6 млн рублей можно купить лифтбек Volkswagen Polo 2020 года выпуска с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пробегом 59 тысяч километров.

Также к покупке в Москве предлагается кроссовер Mercedes-Benz GLA 200 CDI 2015 г. в. за 1,59 млн рублей с пробегом 155 тысяч километров и 2,1-литровым дизельным мотором с отдачей 136 л.с. Машина с круиз-контролем, подогревом передних сидений, а также датчиками дождя и света.

За 1,59 млн рублей выставлен на продажу японский кроссовер Infiniti FX37 2012 г. в. с пробегом 140 тысяч километров. Машина оборудована 3,7-литровым бензиновым мотором. В комплектации предусмотрены климат и круиз-контроль, пактроники по кругу, а также камера заднего вида.

За 1,6 млн рублей можно купить кроссовер Nissan X-Trail с 2,9-литровым бензиновым мотором и отдачей 169 л.с., машина оборудована вариатором и полным приводом. Автомобиль 2011 г. в., он имеет пробег 92 тысячи километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что россияне массово отказываются от личных авто.

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Источник: Autonews.ru