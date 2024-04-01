Эти машины Chery стали самыми популярными в России

«Автостат»: продажи автомобилей Chery выросли на 45% в РФ

В РФ в феврале 2024 года реализовали 9,9 тыс. автомобилей Chery, это на 45,4% больше относительно показателя 2023 года. Наибольшей популярностью среди моделей этого бренда в России в феврале пользовался кроссовер Tiggo 7 Pro Max (продано 3,8 тыс. единиц (рост в 3,9 раза). На второй строчке расположился кроссовер Chery Tiggo 4 Po с показателем 2,8 тыс. машин (рост в 3,3 раза). Далее следует Chery Tiggo 8 Pro Max (реализовано 1,1 тыс. единиц (-1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что Италия и бренд Chery ведут переговоры о строительстве завода. Италия планирует довести национальное производство машин до 1,3 млн единиц в год, в 2023 году было выпущено менее 800 тысяч.

Сейчас идут переговоры с компанией Stellantis о повышении объема производства группы до 1 млн экземпляров к концу этого десятилетия. Министр промышленности Италии Адольфо Урсо раскрыл планы о том, чтобы каждый второй производитель страны добавил около 300 тысяч машин к национальному выпуску. Если стороны придут к соглашению, Chery станет одним из первых китайских концернов с производственным присутствием в ЕС.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»