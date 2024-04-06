Карты Google начнут самостоятельно бороться с пробками

Новая функция Google Maps: оптимальная скорость для предотвращения пробок

Компания Google разрабатывает новую функцию для своего приложения Google Maps, которая может помочь предотвратить пробки на дорогах. Эта функция предложит водителям оптимальную скорость движения в медленном трафике, чтобы снизить вероятность возникновения пробок.

Новая функция будет интегрирована в приложение Android Auto, которое позволяет управлять смартфоном через автомобильную операционную систему. Она будет работать по принципу обнаружения «фантомных пробок». Они возникают, когда транспортное средство движется особенно медленно или вынуждено резко тормозить, а приближающиеся сзади транспортные средства также вынуждены снижать скорость или останавливаться. Это быстро создает пробки, которые могут длиться по нескольку часов.

Помочь может функция навигации, которая регистрирует положение водителей и показывает им в навигационном сервисе, какую скорость следует поддерживать, чтобы расстояния между транспортными средствами были достаточными. Это позволит избежать пробок на дорогах.

Новая функция Google Maps будет предоставлять визуальные подсказки на экране устройства, чтобы водители могли регулировать скорость своего движения для более плавного потока транспорта.

Технология также использует данные об общем движении на дорогах, чтобы предсказать возможные точки заторов и заранее предложить альтернативные маршруты.

Изобретатели этой технологии, Нил Диллон и Танмей Вадхва, надеются, что их разработка поможет улучшить эффективность дорожного движения и снизит негативное воздействие автомобильных пробок на окружающую среду.

Однако неясно, будет ли эта функция действительно доступна в Картах Google. Эта концепция имела бы смысл только в том случае, если бы все транспортные средства имели навигатор, отображающий скорость. Вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем эта идея будет реализована.

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Источник: Аuto, motor und sport