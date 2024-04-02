Хотите купить авто из Европы? От такой покупки лучше отказаться по этой причине

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Автоэксперт Севастьянов объяснил, почему сейчас не стоит покупать люксовые авто

Вступившие в силу с 1 апреля 2024 года новые правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС могут повлиять на ситуацию с ценами на автомобили на российском рынке, поэтому от покупки некоторых иномарок лучше отказаться. Таким мнением с «360» поделился основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севастьянов.

Он подчеркнул, что теперь все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости будут учитываться в составе утилизационного сбора. Севастьянов рекомендует тщательно анализировать все условия покупки машины, если это автокредит, трейд-ин или лизинг.

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Потенциальным покупателям нужно изучать рынок и не поддаваться на различные рекламные предложения, особенно если речь идет об иномарке европейского производства с низкими эксплуатационными расходами. И самое главное — рассчитывать затраты не только на ближайшие годы, но и на более длительный период времени, подчеркивает Севастьянов.

«Нужно понять, на какие дистанции вы ездите, какой груз возите, какое количество пассажиров, какой тип двигателя приоритетнее, нужен ли большой багажник. Эти вопросы помогут определить комплектацию железного коня. Покупают не внешний вид, цвет и внешний дизайн, а функциональность. Для этого машина должна на 100% решать ваши задачи», — советует эксперт.

Севастьянов советует сделать выбор в пользу практичного и функционального автомобиля, чтобы покупка окупилась. При этом он предостерег от приобретения дорогих или премиальных марок, потому что такой подход в нынешних условиях рынка будет нерациональным.

«Опытный водитель приобретет авто европейского производства с дизельным мотором, с малыми эксплуатационными расходами, потому что он посчитает затраты не за один-три года, а на пять-шесть лет вперед. Такие автомобилисты ездят аккуратно, без ДТП, поэтому учтут расходы только на ТО и топливо», — уточняет собеседник издания.

Рассуждая о развитии автопрома в России, Севастьянов подчеркивает, что отечественным автопроизводителям нужно сосредоточиться на развитии производства многоместных машин и автомобилей с повышенной проходимостью, таких как, например, УАЗ или Нива.

Источник: 360tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
02.04.2024
Фото:Depositphotos
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